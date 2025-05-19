Розмова Путіна і Трампа: чи можливі домовленості без України

У понеділок увечері, 19 травня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, а після цього поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським та партнерами по НАТО.

Факти ICTV дізнавалися, о котрій відбудеться дзвінок Трампа Путіну. Ми поговорили з політологом Володимиром Фесенком про те, чого варто очікувати від розмови президентів США та Росії.

О котрій годині дзвінок Трампа Путіну

Очікується, що дзвінок Путіну розпочнеться 19 травня о 17:00 за київським часом. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив заплановану розмову й зазначив, що вона відбудеться з урахуванням результатів переговорів у Стамбулі.

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За словами Трампа, під час телефонної розмови з Путіним планується обговорити припинення “кривавої лазні”, яка щотижня забирає життя понад 5 тис. російських та українських військових, а також теми, пов’язані з торгівлею.

– Сподіваюся, це буде продуктивний день, буде оголошено про припинення вогню, – написав Трамп на сторінках мережі Truth Social.

Чого очікувати від дзвінка Трампа Путіну

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що не очікує від розмови Путіна і Трампа ні прориву в переговорах, ні зради України. Найбільш імовірний сценарій — що вони домовляться про новий раунд офіційних перемовин, щоб зустрілися делегації США та Росії й обговорили, що робити далі з пошуком компромісів.

– Тобто насамперед може обговорюватися зустріч Трампа і Путіна та наскільки вона можлива найближчим часом. Також вони можуть обговорити й торговельні питання, тобто економічну взаємодію, – сказав експерт.

Під час попередньої розмови Трампа і Путіна не ухвалювалося жодних важливих рішень. Це варто сприймати як підґрунтя та передумови для нового раунду переговорів. Щодо якихось серйозних розмов, які стосуватимуться України, то телефоном такі питання не вирішуються.

– Але якщо навіть під час зустрічі, я наголошую, саме зустрічі, а не телефонної розмови Трампа і Путіна, буде спроба домовитися про Україну без України, і, на жаль, це можливо, то реалізувати ці домовленості без України не вийде, – зазначив політолог.

За його словами, будь-які усні домовленості під час розмови Путіна і Трампа потрібно юридично оформити з Україною.

– Ми не підемо на умови, які будуть неприйнятними для нас. Ми це демонстрували американцям неодноразово, зокрема це стосується ресурсної угоди й деяких інших документів. Єдине, де ми можемо піти назустріч американцям і певною мірою вже пішли, — це їхній мирний план, відомий як 22 пункти Кіта Келлога. Але велике питання в тому, чи росіяни погодяться на цей план. Тому зараз я не очікую якогось радикального прориву в переговорному процесі, – підсумував експерт.

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