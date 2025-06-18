Із 399 депутатів у Раді постійно працюють лише 340 — спікер

Народні депутати нинішнього скликання, обрані ще в 2019 році, вже понад рік працюють “понад норму”, адже чергові парламентські вибори мали відбутися ще влітку 2024 року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Ми чітко усвідомлюємо, що ми вже, вибачте, на продльонці, — зазначив спікер.

Втім, через дію воєнного стану провести вибори наразі неможливо. Попри це парламент продовжує працювати, хоча кількість активних депутатів поступово зменшується.

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За словами Стефанчука, в той час як офіційна кількість народних обранців становить 399 (замість конституційних 450), фактично на роботу щодня ходять 340–350 осіб.

Решта — або виїхали за кордон, або перебувають за ґратами, або просто зникли з публічного простору.

Стефанчук зазначив, що попри це, Верховна Рада зберігає працездатність і навіть монобільшість — хоч і в урізаному форматі.

Для ухвалення суперечливих рішень партії влади, за словами спікера, дедалі частіше доводиться шукати підтримку в інших фракціях і депутатських групах.

Водночас у стінах парламенту вже ведеться непублічна робота над перехідним законопроєктом, який дасть змогу провести перші парламентські вибори після завершення війни.

Але до закінчення воєнного стану будь-які вибори залишаються неможливими.

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