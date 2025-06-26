Помічнику нардепа і підприємцю висунули підозру у справі про закупівлю шин для бойових літаків

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нові підозри у справі щодо зловживань під час закупівель шин для військової авіації, внаслідок яких Міністерству оборони України було завдано збитків на 27,3 млн грн.

За даними САП, підозри висунули помічнику чинного народного депутата та власнику приватного товариства. Імена фігурантів не розголошуються.

За даними слідства, керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Командування Сил логістики ЗСУ зловживали службовим становищем на користь приватного товариства, сприяючи його перемозі в тендерах на постачання авіаційних комплектуючих.

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Зокрема, на розгляд тендерної комісії подавалися цінові пропозиції заздалегідь визначеного кола учасників, що створювало видимість конкуренції. Водночас вигідніші пропозиції інших компаній або спотворювалися, або ігнорувалися.

Лобіювання інтересів потрібного товариства здійснював помічник чинного народного депутата, який після перемоги у тендерах забезпечував проведення оплат з боку Міністерства оборони.

Схема передбачала, що власник товариства закуповував шини для військової авіації безпосередньо у виробників через контрольовану компанію, зареєстровану в ЄС, а потім постачав їх Міноборони через українську компанію за цінами, завищеними у 2–3 рази.

Помічника нардепа підозрюють у пособництві в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ). Бізнесмену інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191) та відмивання злочинних доходів (ч.3 ст.209).

За версією слідства, власник компанії купував авіаційне комплектування через зареєстровану в ЄС фірму та перепродавав українському Міноборони за завищеними в 2–3 рази цінами. Помічник депутата забезпечував зв’язок між учасниками схеми та сприяв оплаті контрактів.

Як раніше повідомлялося, у листопаді 2024 року двом посадовцям Сил логістики також було оголошено підозру у цій справі. Вони забезпечили перемогу в тендері для двох приватних компаній, подаючи фіктивні пропозиції від підставних фірм та ігноруючи вигідніші умови інших учасників. Отримані кошти були виведені в тінь через мережу контрольованих структур.

Фото: САП

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