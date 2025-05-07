САП і НАБУ завершили слідство щодо ексзаступника голови ОПУ Смирнова: мільйонні активи і хабар у $100 тисяч

САП і НАБУ завершили розслідування щодо ексзаступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.

САП і НАБУ завершили розслідування щодо Смирнова

За дорученням прокурора, детективи НАБУ відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Як встановлено під час слідства, у 2019–2021 роках Смирнов легалізував незаконно набуті кошти, фінансуючи будівництво приватного маєтку площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одеської області.

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Він особисто координував перебіг робіт, спілкувався з власником компанії та надав йому майже 6,5 млн грн для проведення будівництва.

При цьому право власності на будинок спочатку зареєстрували на юридичну особу, а після повідомлення про підозру — переоформили на фізичну.

Крім того, у 2022 році згаданий підприємець звернувся до посадовця з проханням вплинути на Антимонопольний комітет України, щоб скасувати результати тендеру, у якому перемогла інша компанія.

Натомість він запропонував провести будівельні роботи у будинку посадовця на узбережжі на суму 100 тисяч доларів США.

Андрій Смирнов погодився та, скориставшись своїм службовим становищем, посприяв ухваленню потрібних рішень.

Слідство також з’ясувало, що у 2020–2022 роках чиновник придбав активи на загальну суму 17,1 млн грн.

Йдеться про два автомобілі (Mercedes-Benz і Volkswagen), два мотоцикли (Honda і BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у львівському ЖК і земельну ділянку на Закарпатті.

Більшість цього майна оформлено на рідного брата, хоча підозрюваний зберіг контроль над активами. Один з мотоциклів спочатку був зареєстрований на друга, але згодом переоформлений на посадовця.

Фінансові документи свідчать, що легальних доходів чи заощаджень для таких витрат у нього не було. Різниця між офіційними фінансами та вартістю придбаного майна становить 15,7 млн грн.

Дії Смирнова кваліфіковано за ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 ККУ — це прийняття неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. доларів США та легалізація незаконних доходів.

Дії власника будівельної компанії — за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція надати неправомірну вигоду).

Нагадаємо, Андрій Смирнов був звільнений з посади заступника голови Офісу президента України 29 березня 2024 року.

На цій посаді він працював із 10 вересня 2019 року і курував судову реформу.

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