Чому пасивне куріння вважають серйозною загрозою, і як вирішити цю проблему.

Відомо, що куріння шкодить організму людини. Але не кожен замислюється, що при викурюванні сигарети він впливає не тільки на своє здоров’я, але й на стан оточуючих. За даними ООН, від наслідків куріння у світі щорічно помирає 7 млн осіб, та кожен десятий – від пасивного куріння.

Нижче розбираємося, до яких наслідків призводить вдихання тютюнового диму та як знизити ризики для близьких, якщо ви не готові відмовитися від звички.

Що таке пасивне куріння?

Пасивне куріння, або SHS (second-hand smoke) – це вдихання диму, що виділяється при згорянні тютюнових виробів. Цей дим містить 7 тис. шкідливих хімічних речовин, серед яких кілька сотень токсичних та більш 50-ти канцерогенних. Некурці, які перебувають у зоні впливу тютюнового диму, споживають нікотин та піддаються впливу цих речовин практично в тій же мірі, що й курці.

Найбільш небезпечними речовинами, що містяться у тютюновому димі, вважаються формальдегіди, смоли, тютюновий дьоготь та миш’як. Формальдегіди впливають на слизову верхніх дихальних шляхів, трахеї, бронхів та альвеол, викликаючи затяжні запальні процеси.

Смоли осідають на слизовій бронхів та бронхіол, викликаючи рак легенів. Миш’як шкодить серцево-судинній системі та провокує розвиток новоутворень. І це – мала частина наслідків для здоров’я.

За даними EPA (Агентство з захисту навколишнього середовища, США), пасивне куріння викликає серцево-судинні захворювання, рак легенів, синдром раптової дитячої смерті, напади астми.

Аналіз стану здоров’я в результаті тривалого пасивного куріння виявив, що для дорослих, які щотижня проводять понад 10 годин поруч з курцями, ймовірність розвитку хронічної обструктивної хвороби легень виростає на 42%, ішемічної хвороби серця – на 27%, інфаркту – на 23%. Пасивне куріння впливає на кожну людину незалежно від статі, віку та стану здоров’я.

Де криється загроза?

Щоб піддатися пасивному курінню, необов’язково перебувати в компанії курців. За дослідженнями Американського онкологічного товариства, частки тютюнового диму осідають на пилу, поверхнях (у тому числі, одязі курця) та залишаються там тривалий час – аж до декількох місяців.

Таким чином, зонами ураження можна вважати будь-яке приміщення, в якому або знаходиться курець, або є зона для куріння. Наприклад, машина, офіс або громадські місця.

Експерти стверджують, що не існує безпечних ступенів пасивного куріння. Згідно з висновками, навіть за умов розділення в офісі курців та людей, які не курять, очищення та вентиляція повітря не в змозі запобігти впливу тютюнового диму при наявності у приміщенні місць для куріння. Тому найкращий спосіб уникнути ризиків –повністю виключити ситуації куріння.

Як розв’язати проблему пасивного куріння?

Найбільш ефективними заходами вважається повна відмова від куріння та заборона куріння у громадських місцях. Те ж стосується особистого простору – машини, офісу, квартири.

Однак, не всі готові швидко та легко відмовитися від звички. Для курців, невмотивованих на відмову або тих, хто зазнав невдачу у спробах кинути, рішенням можуть стати нові технології у вигляді систем доставки нікотину – альтернативні продукти, що виключають основний компонент пасивного куріння – утворення тютюнового диму.

Згідно з торішнім звітом Британського органу охорони здоров’я (Public Health England), використання електронних систем доставки нікотину містить до 95% менше ризиків у порівнянні зі звичайними сигаретами, а повний перехід від куріння на електронні системи несе користь для здоров’я. Істотних ризиків, пов’язаних з пасивним вдихання аерозолю, на відміну від диму, виявлено не було.

– У ході досліджень, аналіз пари електронних сигарет не виявив значного ризику для здоров’я ні дітей, ні дорослих. У свою чергу, зразок тютюнового диму наблизився до меж ризику розвитку раку для дорослої людини. Таким чином, електронні сигарети мають дуже незначний вплив у порівнянні зі звичайними сигаретами, – резюмував професор Тімоті МкОклей у статті Порівняння впливу пару електронної сигарети та сигаретного диму на якість повітря у приміщенні.

За оцінками експертів, дані показники характерні й для систем нагрівання тютюну, які також виключають процес горіння.

Ґрунтуючись на наукових даних, багато країн переглянули політику щодо електронних систем, забезпечуючи доступ курців до таких продуктів. Наприклад, напередодні Олімпіади-2020 Японія посилила боротьбу з курінням навколо стадіонів, на території олімпійського містечка, однак, електронні продукти під обмеження не потрапили.

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А у Великій Британії не планується введення заборон на використання електронних систем у приміщенні. Рекомендації щодо переходу на цю категорію продуктів у рамках терапії при відмові від куріння вже дозволили країні досягти скорочення куріння до 15,5% – історичного мінімуму серед дорослого населення.