Почему пассивное курение считают серьезной угрозой, и как решить эту проблему.

Известно, что курение вредит организму человека. Но не каждый задумывается, что при выкуривании сигареты он влияет не только на свое здоровье, но и на состояние окружающих. По данным ООН, от последствий курения в мире ежегодно умирает 7 млн ​​человек, и каждый десятый – от пассивного курения.

Ниже разбираемся, к каким последствиям приводит вдыхание табачного дыма и как снизить риски для близких, если вы не готовы отказаться от привычки.

Что такое пассивное курение?

Пассивное курение, или SHS (second-hand smoke) – это вдыхание дыма, выделяющегося при сгорании табачных изделий. Этот дым содержит 7 тыс. вредных химических веществ, среди которых несколько сотен токсичных и более 50-ти канцерогенных.

Некурящие, которые находятся в зоне влияния табачного дыма, потребляют никотин и подвергаются воздействию этих веществ практически в той же степени, что и курильщики.

Наиболее опасными веществами, содержащимися в табачном дыме, считаются формальдегиды, смолы, табачный деготь и мышьяк. Формальдегиды воздействуют на слизистую верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов и альвеол, вызывая затяжные воспалительные процессы.

Смолы оседают на слизистой бронхов и бронхиол, вызывая рак легких. Мышьяк вредит сердечно-сосудистой системе и провоцирует развитие новообразований. И это – малая часть последствий для здоровья.

По данным EPA (Агентство по защите окружающей среды, США), пассивное курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, рак легких, синдром внезапной детской смерти, приступы астмы.

Анализ состояния здоровья в результате длительного пассивного курения обнаружил, что для взрослых, которые еженедельно проводят более 10 часов рядом с курильщиками, вероятность развития хронической обструктивной болезни легких вырастает на 42%, ишемической болезни сердца – на 27%, инфаркта – на 23%.

Пассивное курение влияет на каждого человека независимо от пола, возраста и состояния здоровья.

Где кроется угроза?

Чтобы подвергнуться пассивному курению, необязательно находиться в компании курильщиков. По исследованиям Американского онкологического общества, доли табачного дыма оседают на пыли, поверхностях (в том числе, одежде курильщика) и остаются там длительное время – до нескольких месяцев.

Таким образом, зонами поражения можно считать любое помещение, в котором или находится курильщик, или есть зона для курения. Например, машина, офис или общественные места.

Эксперты утверждают, что не существует безопасных степеней пассивного курения. Согласно выводам, даже в условиях разделения в офисе курильщиков и людей, которые не курят, очистки и вентиляции воздуха не в состоянии предотвратить влияние табачного дыма при наличии в помещении мест для курения. Поэтому лучший способ избежать рисков – полностью исключить ситуации курения.

Как решить проблему пассивного курения?

Наиболее эффективными мерами считается полный отказ от курения и запрет курения в общественных местах. То же касается личного пространства – машины, офиса, квартиры.

Однако, не все готовы быстро и легко отказаться от привычки. Для курящих, немотивированных на отказ или потерпевших неудачу в попытках бросить, решением могут стать новые технологии в виде систем доставки никотина – альтернативные продукты, исключающие основной компонент пассивного курения – образование табачного дыма.

Согласно прошлогоднему отчету Британского органа здравоохранения (Public Health England), использование электронных систем доставки никотина содержит до 95% меньше рисков по сравнению с обычными сигаретами, а полный переход от курения на электронные системы несет пользу для здоровья.

Существенных рисков, связанных с пассивным вдыханием аэрозоля, в отличие от дыма, обнаружено не было.

– В ходе исследований, анализ пара электронных сигарет не обнаружил значительного риска для здоровья ни детей, ни взрослых. В свою очередь, образец табачного дыма приблизился к пределам риска развития рака для взрослого человека. Таким образом, электронные сигареты имеют очень незначительное влияние по сравнению с обычными сигаретами, – резюмировал профессор Тимоти МкОклей в статье Сравнение влияния пары электронной сигареты и сигаретного дыма на качество воздуха в помещении.

По оценкам экспертов, данные показатели характерны и для систем нагрева табака, которые также исключают процесс горения.

Основываясь на научных данных, многие страны пересмотрели политику в отношении электронных систем, обеспечивая доступ курильщиков к таким продуктам. Например, накануне Олимпиады-2020 Япония усилила борьбу с курением вокруг стадионов, на территории олимпийского городка, однако, электронные продукты под ограничения не попали.

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А в Великобритании не планируется введение запретов на использование электронных систем в помещении. Рекомендации по переходу на эту категорию продуктов в рамках терапии при отказе от курения уже позволили стране добиться сокращения курения до 15,5% – исторического минимума среди взрослого населения.