В Україні зафіксовано декілька випадків захворювання на дифтерію. Чи існує ризик епідемії, які симптоми хвороби, методи її лікування та чи треба робити щеплення – у матеріалі Фактів ICTV.

За останній час повідомлень про захворювання на дифтерію побільшало. У Києві протягом останнього тижня виявили два випадки – захворіли 9-річний хлопчик та 35-річна жінка.

Окрім Києва, зафіксовано осередки дифтерії і в інших містах – в Ужгороді підхопили інфекцію одразу кілька іноземних студентів, поодинокі випадки були й у Луганській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

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Все це викликає в українців занепокоєння. Адже останній спалах дифтерії був у 90-х роках, коли, за даними МОЗ, близько 20 тис. людей захворіло і 700 з них померло.

Чи варто панікувати?

За даними ВООЗ, у 2018 році в Україні було зафіксовано 10 випадків дифтерії. Цього року, враховуючи, що в Ужгороді захворіло одразу 15 осіб, таких випадків 18.

Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика Алла Волоха розповідає – проблема в недостатній кількості вакцинованих.

– Ризик спалаху існує, можливо, не таких масштабний, як в 90-х. Рівень охоплення щепленнями має бути близько 95%. Від нижче, тому у нас немає гарного колективного імунітету, який би запобіг виникненню спалаху, – пояснює вона.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, 91% дітей до одного року вакциновані проти дифтерії, а вже дітей старше семи років дещо менше – 87,7%. І якщо дитяча статистика ще ведеться, то чи проходять ревакцинацію дорослі– невідомо.

Дитячий імунолог Степан Бегларян зазначає – 100-відсоткової відповіді, чи існує ризик спалаху, ніхто не дасть. Враховуючи, що сталось з кором, схожа ситуація може повторитись і з дифтерією. Але додає – це в рази небезпечніше:

– Якщо кір вбиває кожного тисячного, то дифтерія в сто разів небезпечніша.

За даними МОЗ, смертність від дифтерії без сироватки сягає 50%. Але навіть з нею смертність може становити 20%. Наразі у Києві є вісім доз сироватки, про що на брифінгу заявили у КМДА.

– Це найбільший відсоток смертності з тих хвороб, проти яких є щеплення. Проблема в тому, щоб сироватка була в наявності, бо, якщо буде спалах, то її може на всіх не вистачити, – каже імунолог.

Що таке дифтерія і які у неї симптоми?

Дифтерія – інфекційне захворювання дихальних шляхів, збудником якої є дифтерійна паличка, так звана коринебактерія.

Перші симптоми проявляються в період від 2 до 10 днів. Найчастіше вони подібні до ангіни з утворенням плівки, що ускладнює дихання та ковтання.

– Починається дифтерія, як звичайна ангіна, не як застуда. Нежитю зазвичай немає. Є біль і почервоніння у горлі, мигдалики і ротоглотка запалюються і через кілька днів з’являється наліт сіруватого кольору, схожий на плівку. Ця плівка і становлять загрозу, – розповідає Степан Бегларян.

Та залежно від форми захворювання, воно може проявлятись і як ларингіт з ураженням гортані. Є й токсичні форми, зазначає імунолог – тоді набрякають м’які тканини, шия, що може задушити хворого.

– Дифтерія небезпечна для дихальної системи тим, що механічно може задушити. Можуть бути віддалені прояви на серце, легені, інші органи. Причому проявитись вони можуть за декілька тижнів після одужання.

Передається вона повітряно-крапельним шляхом – через контакт з інфікованим, контактно-побутовим – через брудні речі, та харчовим – через вживання інфікованих продуктів.

Що буде від контакту з хворим?

У зоні ризику – дорослі та діти, які не мають щеплень від інфекції.

– Якщо ваша дитина не вакцинована і контактувала протягом кількох хвилин з інфікованим, знаходилась в тому самому приміщенні, тоді ризики захворіти високі.

У такому разі лікарі радять негайно звернутись до лікарні і вакцинуватись.

– Через 3-7 днів після вакцинації починають вироблятись антитіла. Через 30-40 днів захист стає максимальним, – каже Бегларян.

Та бувають випадки, коли навіть вакциновані особи переносять хворобу.

– Випадків, коли вакциновані діти захворіли, наприклад, кором, не більше 1-1,5%. Але вони ніколи не потрапляють у стаціонар, тим більше фатальних наслідків не стається. Вакцини на 100% захищають від складних форм, – говорить імунолог.

Наскільки важливі щеплення

Отже, щеплення проти дифтерії – єдиний дієвий метод захиститись від хвороби та її ускладнень. Вакцинація від захворювання у комунальних закладах охорони здоров’я проводиться безкоштовно. Деталі можна уточнити у сімейного лікаря. У приватних лікарнях є закордонні аналоги – ціни у Києві стартують від 750 грн.

– В державних лікарнях у нас є вакцина АДС-М проти дифтерії і правця для дорослих. Вона дешевша, ніж вакцини бельгійського виробництва, що пропонують у приватних клініках. Можна і її зробити. Ефект буде той самий, – пояснює Степан Бегларян.

Щеплення потрібно робити дітям у віці 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років, 16 років. Дорослим же ревакцинуватись треба кожні 10 років.

Якщо ви не знаєте, чи робили щеплення останні 10 років, вам можуть порекомендувати зробити три дози вакцини:

– До 16 років ви мали отримати шість щеплень. Має бути мінімум три дози в минулому – якщо це так, тоді достатньо однієї. Якщо менше трьох доз або невідома інформація – тоді рекомендують три дози. Одну одразу, другу через місяць, третю – через шість місяців. І надалі кожні 10 років робити.

Лікарі застерігають – жодне щеплення не дає 100% гарантії захисту. Та вакцина захищає від дії токсину, який продукується збудником дифтерії.

– Вакцина формує антитоксичний імунітет. А небезпека дифтерії полягає саме у дії цього токсину – він вражає серце, нирки і призводить до смерті. Якщо людина навіть захворіє, але цей токсин не буде працювати, то небезпеки немає, – пояснює Алла Волоха.

Важливо розуміти – вакцини можуть викликати реакції, як і будь-який препарат. Болісні відчуття, припухлість у місці ін’єкції чи підвищена температура – це невелика плата за те, щоб захиститись від смертельної хвороби.

Лілія Ященко