Закарпатська область звернулася до МОЗу з проханням отримати сироватку для лікування дифтерії.
У Закарпатській області через спалах дифтерії використали всі вісім протидифтерійних сироваток.
За словами директора обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, її ввели чотирьом із 15 пацієнтів, у яких виявили захворювання.
Мінімальна доза, яку вводять хворому, становить дві ампули кожному.
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Михайло Поляк також додав, що стан пацієнтів наразі стабільний.
Раніше Факти ICTV писали про те, що в Ужгороді на дифтерію захворіли 12 студентів.
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