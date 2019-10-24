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Факти / Надзвичайні події

Спалах дифтерії на Закарпатті: область звернулася до МОЗ за допомогою

Закарпатська область звернулася до МОЗу з проханням отримати сироватку для лікування дифтерії.

дифтерія

У Закарпатській області через спалах дифтерії використали всі вісім протидифтерійних сироваток.

За словами директора обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, її ввели чотирьом із 15 пацієнтів, у яких виявили захворювання.

Мінімальна доза, яку вводять хворому, становить дві ампули кожному.

Читайте: Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація

Михайло Поляк також додав, що стан пацієнтів наразі стабільний.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Ужгороді на дифтерію захворіли 12 студентів.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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