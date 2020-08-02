Після скасування жорсткого карантину Turkish Airlines відновила прямі регулярні авіарейси зі Стамбула до Харкова, Запоріжжя та Херсону.

Зокрема, 2 серпня перший літак прибув до Харкова, завантажений на 67%, а вилетів назад без єдиного вільного місця.

Авіарейси зі Стамбула до Харкова здійснюватимуться чотири рази на тиждень за змішаним розкладом: у понеділок і п’ятницю – ввечері, в середу та неділю – вранці.

Читайте: Відпустка за кордоном: які країни чекають українців і правила в’їзду

З 1 липня, коли Україна відновила міжнародне авіасполучення, Turkish Airlines відкрила рейси зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.

З 15 липня МАУ запустила чартерні рейси у напрямку Київ-Бодрум на замовлення туристичного оператора Kompas Touroperator.

Українці можуть вільно подорожувати до Туреччини без протиепідемічних обмежень.

Джерело: avianews