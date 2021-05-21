Велике будівництво Зеленського збереже Хортицю від пожеж і перетворить на туристичний магніт

У Запоріжжі експерти та громадськість взяли участь у всеукраїнській дискусійній платформі Хортиця: видатна історія – велике майбутнє.

Про це повідомляє Запорізька ОДА. Раніше відновлення Хортиці було включено до програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Наразі триває третій етап обговорень.

— Хортиця – це велика територія, яка поєднує сакральні об’єкти, власне археологічні пам’ятки та унікальну природу в центрі великого міста. Під час обговорення ми намагаємось ширше осмислити стратегію розвитку, аби, зберігаючи Хортицю, зробити острів і перлиною, і магнітом, і місцем сили, – заявив директор заповідника Максим Остапенко.

Під час дискусії заступник міністра довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький зазначив, що треба знайти баланс між розвитком туризму та збереженням природи Хортиці.

— Наразі Хортиця страждає від декількох проблем: сміття, браконьєрів, пожеж, знищень червонокнижних видів флори та фауни, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року в рамках Великого будівництва Володимира Зеленського на острові планують оновити низку об’єктів.

Зокрема, планують провести озеленення території заповідника, створити мінералізовані смуги для попередження пожеж, виготовити лісовпорядну документацію для земельних ділянок лісового фонду, оновити інформаційні знаки, розробити проект зелених зон, придбати обладнання для перероблення відходів від розчищення зелених насаджень та інше.

— Уже в цьому році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено близько 7 млн грн на заходи щодо збереження природного заповідного фонду територій області, оновлення зелених насаджень та запобіганню виникнення пожеж на території острова Хортиця, – розповів в. о. директора Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації Сергій Карпій.

Раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що за три роки в рамках програми планується відбудувати та реставрувати 150 об’єктів культурної спадщини.

Вдала ініціатива Зеленського

До другої річниці президентства Володимира Зеленського соціологічна група Рейтинг опублікувала опитування, згідно з яким програма інфраструктурної розбудови Велике будівництво отримала найбільше позитивних оцінок українців.

За результатами оцінки окремих сфер розвитку держави та реформ, Велике будівництво на відмінно та добре оцінили 42% опитаних.

У п’ятірку лідерів також увійшли програма Держава в смартфоні (40% позитивних оцінок), звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни та міжнародна політика — по 30%.

Фото: Запорізька ОДА