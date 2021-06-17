В Україні можуть заборонити цирки із тваринами

В України планують заборонити використовувати тварин у цирку та інших незаконних видовищних заходах із залученням тварин.

Відповідний законопроект №5406 оприлюднений на офіційному веб-порталі Верховоної Ради.

Автори документу пропонують повністю заборонити використання тварин у незаконних заходах із 1 січня 2022 року.

Зокрема, під заборону потрапляють використання тварин у:

контактних зоопарках;

пересувних звіринцях;

боях тварин (собачі, півнячі і т.д.);

нацьковуванні тварин одна на одну;

цирковних виступах із залученням тварин (стаціонарні та пересувні цирки, цирки на сцені, шапіто).

Також пропонують заборонити залучати тварин до циркових вистав та незаконних видовищних заходів, зокрема виставок тварин, які постійно гастролюють.

За висновком Комітету Верховної ради з питань євроінтеграції, проект закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Євросоюзу.

Тому автори законопроекту пропонують передбачити заборону на використання в цирках саме диких тварин або їхніх окремих видів.