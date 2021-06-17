В Украине могут запретить цирки с животными

В Украине планируют запретить использовать животных в цирке и других незаконных зрелищных мероприятиях с привлечением животных.
Соответственный законопроект №5406 обнародованный на официальном веб-портале Верховной Рады.
Авторы документа предлагают полностью запретить использование животных в незаконных мероприятиях с 1 января 2022 года.
В частности, под запрет попадают использования животных в:
- контактных зоопарках;
- передвижных зверинцах;
- боях животных (собачьи, петушиные и т.д.);
- натравливании животных друг на друга;
- цирковних выступлениях с привлечением животных (стационарные цирки, передвижные, цирки на сцене, шапито).
Также предлагают запретить привлекать животных к цирковным представлениям и незаконным зрелищным мероприятиям, в частности выставок животных, постоянно гастролирующих.
По заключению Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, проект закона не противоречит целям Соглашения об ассоциации и праву Евросоюза.
Поэтому авторы законопроекта предлагают предусмотреть запрет на использование в цирках именно диких животных или их отдельных видов.