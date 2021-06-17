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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине могут запретить цирки с животными

Тварини у цирку

В Украине планируют запретить использовать животных в цирке и других незаконных зрелищных мероприятиях с привлечением животных.

Соответственный законопроект №5406 обнародованный на официальном веб-портале Верховной Рады.

Авторы документа предлагают полностью запретить использование животных в незаконных мероприятиях с 1 января 2022 года.

В частности, под запрет попадают использования животных в:

  • контактных зоопарках;
  • передвижных зверинцах;
  • боях животных (собачьи, петушиные и т.д.);
  • натравливании животных друг на друга;
  • цирковних выступлениях с привлечением животных (стационарные цирки, передвижные, цирки на сцене, шапито).

Также предлагают запретить привлекать животных к цирковным представлениям и незаконным зрелищным мероприятиям, в частности выставок животных, постоянно гастролирующих.

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По заключению Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, проект закона не противоречит целям Соглашения об ассоциации и праву Евросоюза.

Поэтому авторы законопроекта предлагают предусмотреть запрет на использование в цирках именно диких животных или их отдельных видов.

Источник: Верховная Рада

Фото: Pixabay

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