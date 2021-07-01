У міжнародному аеропорту Бориспіль перенесли п’ять рейсів через відсутність дозволу з боку Туреччини.

Зміни в розкладі стосуватимуться:

PS 6237 Київ-Анталія (авіакомпанія МАУ) – із 02.00 виліт перенесено на 14.00,

PS 6233 Київ-Анталія (авіакомпанія МАУ) – із 03.00 виліт перенесено на 17.30,

PS 5333 Київ-Анталія (авіакомпанія МАУ) – із 11.40 виліт перенесено на 18.20,

PS 5331 Київ-Анталія (авіакомпанія МАУ) – із 05.00 виліт перенесено на 11.00,

QU 4407 Київ-Анталія (авіакомпанія Azur Air Ukraine) – із 12.30 виліт перенесено 17.40.

Пасажирів вказаних рейсів просять орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній, відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту, а також перевіряти актуальний статус рейсів на сайтах авіаперевізників.

У аеропорту Бориспіль повідомляють, що затримка рейсів відбулась з причин, на які вони не можуть вплинути.

В інших аеропортах країни також затримуються рейси:

PS 5353 Одеса-Анталія (авіакомпанія МАУ) з вильотом о 17.50,

PS 5354 Одеса-Анталія (авіакомпанія МАУ) з прильотом о 16.40,

PS 5347 Харків-Анталія (авіакомпанія МАУ) з вильотом о 05.00,

PS 5348 Анталія-Харків (авіакомпанія МАУ) з прильотом о 18.15,

PS 5361 Львів-Анталія (авіакомпанія МАУ) з вильотом о 05.00,

PS 5362 Анталія-Львів (авіакомпанія МАУ) з прильотом о 17.25,

PS 5371 Запоріжжя-Анталія (авіакомпанія МАУ) з вильотом о 12:15,

QU 6411 Запоріжжя-Анталія (авіакомпанія Azur Air Ukraine) з вильотом о 12.30,

PS 5372 Анталія-Запоріжжя (авіакомпанія МАУ) з прильотом о 10.55,

QU 6412 Анталія-Запоріжжя (авіакомпанія Azur Air Ukraine) з прильотом об 11.30.

Імовірною причиною затримки рейсів може бути пожежа, яка сталась в аеропорту Бодрума 30 червня.

За даними турецьких ЗМІ, унаслідок надзвичайної ситуації літаки, які прибували до цього аеропорту, спрямовували до інших портів.

Факти ICTV звернулись за коментарями до авіаперевізників для з’ясування причин затримки рейсів. Подробиці – згодом.

Джерело: Аеропорт Бориспіль, Sozcu