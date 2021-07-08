Транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря. Наразі у його водах проводять щорічні багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021.

Про це повідомив Шостий флот Військово-морських сил США на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Згідно з повідомленням, судно прямує у Чорне Море для співпраці з союзниками США та партнерами з НАТО.

Корабель USNS Yuma – швидкохідне судно класу Spearhead. Корабель має довжину корпусу 103 м та ширину близько 28,5 м.

На борту лайнера одночасно може перебувати 300 морських піхотинців та 550 т різноманітного обладнання, зокрема, бойової техніки чи танків.

Завдяки осадці близько чотирьох метрів корабель може діяти на мілководді. Водночас судно має чотири дизельні двигуни загальною потужністю 86 тис. кінських сил.

Це означає, що USNS Yuma здатен розігнатися до 43 вузлів (тобто до швидкості 80 км/год). Також на борту корабля є вертолітний майданчик.

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Фото: ВМС США