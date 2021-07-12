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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Можливі селеві потоки та зсув ґрунту: негода в Карпатах

Прикарпаття

Із 12 до 13 липня у Львівській та Івано-Франківській областях синоптики прогнозують підняття рівня води в річках на метр. Внаслідок цього можливі селеві потоки та зсув ґрунту.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні та завтра на окремих гiрських притоках Днiстра у цих областях та у верхів’ях і малих водотоках річок Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м.

Окрім того, у мiсцях, де йтимуть сильні зливи, можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку.

У гiрських районах iснує загроза виникнення локальних селевих потоків та зсувів ґрунту.

Метеорологи оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Джерело: Укргідрометцентр

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