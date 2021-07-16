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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Рада ухвалила закон про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

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Верховна Рада 313 голосами ухвалила у другому читанні закон №5557 про основи національного спротиву.  Згідно з документом, він є частиною комплексної оборони держави.

Національний опір передбачає комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до гарантування військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Право загального керівництва ним належить верховному головнокомандувачу ЗСУ – президенту України.

Складовими національного опору є територіальна оборона, рух опору і підготовка громадян України до національного опору.  Згідно з законом, в межах системи територіальної оборони можна також створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Провідна роль в організації, підготовці, підтримці і виконанні завдань опору повинна належати Силам спеціальних операцій ЗСУ. Цей закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

В контексті цього документу народні депутати ухвалили ще один важливий закон №5758. Він передбачає збільшення чисельності Збройних Сил України на 11 тис. військовослужбовців. Тому тепер вона становитиме 261 тис. осіб.

Джерело: Верховна Рада

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