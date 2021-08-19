Усе за планом: Кулеба розповів як вплине ситуація в Афганістані на візит Зеленського до США

Ситуація в Афганістані, що склалася там після захоплення влади терористичною організацією Талібан, не вплине на програму візиту президента України Володимира Зеленського до США, яку було перенесено на 31 серпня.

Зокрема, український лідер відвідає Вашингтон та штат Каліфорнія, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, ситуація може змінитися в будь-який момент.

– Те, що відбувається в Афганістані, може вплинути на все. Але станом на зараз у нас немає жодних індикаторів, що є певний негативний вплив на підготовку до візиту президента України, – сказав Кулеба.

За даними Офісу президента України, головною темою переговорів між лідерами двох країн стануть питання безпеки. Мова, зокрема, піде про допомогу Києву в протистоянні агресивним діям Росії, а також повернення контролю над окупованими Кримом.

Крім того, планується укладення домовленості про розробку плану зі зміцнення енергобезпеки України.

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В ОП також нагадали, що Київ наполягає на небезпеку добудови російського газопроводу Північний потік-2 як для всього Європейського Союзу, так і для України.

Нагадаємо, напередодні з аеропорту Бориспіль до Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД для евакуації українців.

Військовий літак перебуває в аеропорту Маската, де чекає дозволу на виліт до Кабулу.

У свою чергу міністр закордонних справ повідомив, що із захопленого талібами Афганістану хочуть полетіти 153 українця.