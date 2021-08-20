Президент України Володимир Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі із Ангелою Меркель 22 серпня.

У інтерв’ю журналістам світових ЗМІ Зеленський розповів, що сподівається на те, що канцлер “привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України”.

За словами Зеленського, він не очікує від неї “подарунків”, але сподівається, що Меркель досягне певної згоди із Путіном, адже їх зустріч відбудеться перед візитом до України.

– Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель і Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, який транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС, – сказав очільник держави.

На думку Зеленського, у тому, що Меркель відвідає Москву перед візитом до Києва немає жодної проблеми.

У той же час український президент розкритикував політику німецького канцлера у відносинах з Росією.

– Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко, – наголосив Зеленський.

Німецький канцлер Ангела Меркель відвідає Україну 22 серпня та зустрінеться із президентом Зеленський. Про програму візиту Меркель до України читайте в матеріалі Фактів ICTV.