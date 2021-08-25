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Владислава Ткаченко |

Фільм Лозниці Бабин Яр. Контекст – серед претендентів на європейський Оскар

Фільм Лозниці Бабин Яр. Контекст – серед претендентів на європейський Оскар

Європейська кіноакадемія оголосила назви 40 ігрових і 15 документальних фільмів, відібраних на участь у European Film Awards – престижній кінопремії, яку називають європейським Оскаром.

Серед них – документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст.

Зокрема стрічка Лозниці змагатиметься за перемогу з такими документальними фільмами: Все включено / All-in (Бельгія, Нідерланди, Франція), режисер Volkan Üce; Горбачов. Рай / Gorbachev. Heaven (Латвія, Чехія), режисер Віталій Манський; Ми / We (Франція), режисер Аліс Діоп; Друга сторона ріки / The Other Side of the River (Німеччина, Фінляндія), режисерка Антонія Кіліан та ін.

Документальний фільм Бабин Яр. Контекст зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії. Тривалість фільму – 120 хв.

За словами Лозниці, розповідаючи історію Бабиного Яру, він намагався реконструювати історичний контекст життя в окупованому нацистами Києві.

– Деякі кадри були поховані в архівах десятиліттями, ніхто їх ніколи не бачив, – наводить сайт Європейської кіноакадемії цитату режисера Сергія Лозниці. – Навіть історики, які спеціалізуються на Голокості.

Одним із таких епізодів є підривання Хрещатика у вересні 1941 року. Центральну вулицю Києва замінувала вибухівкою з дистанційним управлінням НКВС (радянська спецслужба) до відступу Червоної армії з Києва.

Вибухівку здетонували через кілька днів після того, як нацисти захопили місто. Були жертви серед цивільного населення, тисячі залишилися без даху над головою.

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Бабин Яр. Контекст Сергія Лозниці отримав спеціальний приз журі премії Золоте око Каннського кінофестивалю

У Радянському Союзі, який встановив бомби, не розглядали людські жертви й масові знищення як фактор, на який варто зважати у військовому плануванні.

European Film Awards, або Європейський кіноприз, – нагорода за видатні досягнення в європейському кінематографі, яку вручає Європейська кіноакадемія (European Film Academy) щорічно з 1988 року.

За задумом засновників, вона конкурує з Оскаром як головна кінематографічна премія Об’єднаної Європи. Нагороди роздають у понад 10 категоріях.

Наразі Європейська кіноакадемія оголосила неповний перелік стрічок, які цього року отримають право змагатися за European Film Awards. Решту назвуть у вересні.

Оголошення лонг-листа у два етапи пов’язане з локдаунами та перенесенням низки кінофестивалів через пандемію. Але вже зараз зрозуміло, що на головну кінопремію європейського континенту претендує рекордна кількість фільмів.

Шорт-лист номінантів оголосять 9 листопада на Європейському кінофестивалі в Севільї. Його сформує колегія з більш ніж 4 тис. членів академії. Переможців оголосять у Берліні 11 грудня 2021 року.

На Каннському кінофестивалі фільм Бабин Яр. Контекст отримав премію Золоте око, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

З 2015 року ця нагорода присуджується за найкращий документальний фільм, який бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю. Прем’єра стрічки Сергія Лозниці в Україні відбудеться в жовтні та буде приурочена до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

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