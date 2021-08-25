Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Фильм Лозницы Бабий Яр. Контекст – в числе претендентов на европейский Оскар

Фильм Лозницы Бабий Яр. Контекст – в числе претендентов на европейский Оскар

Европейская киноакадемия объявила названия 40 игровых и 15 документальных фильмов, отобранных для участия в European Film Awards – престижной кинопремии, которую называют европейским Оскаром.

Среди них – документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст.

В частности, лента Лозницы будет бороться за победу с такими документальными фильмами: Все включено / All-in (Бельгия, Нидерланды, Франция), режиссер Volkan Üce; Горбачев. Рай / Gorbachev. Heaven (Латвия, Чехия), режиссер Виталий Манский; Мы / We (Франция), режиссер Элис Диоп; Другая сторона реки / The Other Side of the River (Германия, Финляндия), режиссер Антония Килиан и др.

Документальный фильм Бабий Яр. Контекст сделан нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Продолжительность фильма – 120 мин.

По словам Лозницы, рассказывая историю Бабьего Яра, он пытался реконструировать исторический контекст жизни в оккупированном нацистами Киеве.

— Некоторые кадры были похоронены в архивах десятилетиями, их никто никогда не видел, – приводит сайт Европейской киноакадемии цитату режиссера Сергея Лозницы. – Даже историки, специализирующиеся на Холокосте.

Одним из таких эпизодов является подрыв Крещатика в сентябре 1941 года. Центральную улицу Киева заминировала взрывчаткой с дистанционным управлением НКВД (советская спецслужба) к отступлению Красной армии из Киева.

Взрывчатку сдетонировали через несколько дней после того, как нацисты захватили город. Были жертвы среди гражданского населения, тысячи остались без крова.

Читайте
Бабий Яр. Контекст Сергея Лозницы получил специальный приз жюри премии Золотой глаз Каннского кинофестиваля

В Советском Союзе, который установил бомбы, не рассматривали человеческие жертвы и массовые уничтожения как фактор, на который стоит обращать внимание в военном планировании.

European Film Awards, или Европейский киноприз, – награда за выдающиеся достижения в европейском кинематографе, которая вручается Европейской киноакадемией (European Film Academy) ежегодно с 1988 года.

По замыслу основателей, она должна конкурирует с ​​Оскаром как главная кинематографическая премия Объединенной Европы. Награды раздаются в более чем в 10 категориях.

На сегодня Европейская киноакадемия объявила неполный перечень фильмов, которые в этом году получат право бороться за European Film Awards. Других назовут в сентябре.

Объявление лонг-листа в два этапа связано с локдауном и переносом ряда кинофестивалей из-за пандемии. Но уже сейчас понятно, что на главную кинопремию европейского континента претендует рекордное количество фильмов.

Шорт-лист номинантов объявят 9 ноября на Европейском кинофестивале в Севилье. Его сформирует коллегия из более чем 4 тыс. членов академии. Победителей объявят в Берлине 11 декабря 2021.

На Каннском кинофестивале фильм Бабий Яр. Контекст получил премию Золотой глаз, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

С 2015 года эта награда присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.

Премьера ленты Сергея Лозницы в Украине состоится в октябре и будет приурочена к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка