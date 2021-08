Фильм Лозницы Бабий Яр. Контекст – в числе претендентов на европейский Оскар

Европейская киноакадемия объявила названия 40 игровых и 15 документальных фильмов, отобранных для участия в European Film Awards – престижной кинопремии, которую называют европейским Оскаром.

Среди них – документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст.

В частности, лента Лозницы будет бороться за победу с такими документальными фильмами: Все включено / All-in (Бельгия, Нидерланды, Франция), режиссер Volkan Üce; Горбачев. Рай / Gorbachev. Heaven (Латвия, Чехия), режиссер Виталий Манский; Мы / We (Франция), режиссер Элис Диоп; Другая сторона реки / The Other Side of the River (Германия, Финляндия), режиссер Антония Килиан и др.

Документальный фильм Бабий Яр. Контекст сделан нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Продолжительность фильма – 120 мин.

По словам Лозницы, рассказывая историю Бабьего Яра, он пытался реконструировать исторический контекст жизни в оккупированном нацистами Киеве.

— Некоторые кадры были похоронены в архивах десятилетиями, их никто никогда не видел, – приводит сайт Европейской киноакадемии цитату режиссера Сергея Лозницы. – Даже историки, специализирующиеся на Холокосте.

Одним из таких эпизодов является подрыв Крещатика в сентябре 1941 года. Центральную улицу Киева заминировала взрывчаткой с дистанционным управлением НКВД (советская спецслужба) к отступлению Красной армии из Киева.

Взрывчатку сдетонировали через несколько дней после того, как нацисты захватили город. Были жертвы среди гражданского населения, тысячи остались без крова.

В Советском Союзе, который установил бомбы, не рассматривали человеческие жертвы и массовые уничтожения как фактор, на который стоит обращать внимание в военном планировании.

European Film Awards, или Европейский киноприз, – награда за выдающиеся достижения в европейском кинематографе, которая вручается Европейской киноакадемией (European Film Academy) ежегодно с 1988 года.

По замыслу основателей, она должна конкурирует с ​​Оскаром как главная кинематографическая премия Объединенной Европы. Награды раздаются в более чем в 10 категориях.

На сегодня Европейская киноакадемия объявила неполный перечень фильмов, которые в этом году получат право бороться за European Film Awards. Других назовут в сентябре.

Объявление лонг-листа в два этапа связано с локдауном и переносом ряда кинофестивалей из-за пандемии. Но уже сейчас понятно, что на главную кинопремию европейского континента претендует рекордное количество фильмов.

Шорт-лист номинантов объявят 9 ноября на Европейском кинофестивале в Севилье. Его сформирует коллегия из более чем 4 тыс. членов академии. Победителей объявят в Берлине 11 декабря 2021.

На Каннском кинофестивале фильм Бабий Яр. Контекст получил премию Золотой глаз, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

С 2015 года эта награда присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.

Премьера ленты Сергея Лозницы в Украине состоится в октябре и будет приурочена к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.