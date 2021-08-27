На святкування Рош ха-Шана в Україну приїде близько 50 тис. хасидів

На святкування іудейського нового року Рош ха-Шана в Україну приїдуть близько 50 тис. ізраїльтян та громадян інших іноземних держав.

Про це під час зустрічі з очільником МВС Денисом Монастирським повідомив надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю Міхаел Бродський.

Всі, хто прибуде в Україну, повинні пройти тестування на коронавірус в аеропорту вильоту та після їхнього повернення, а також дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством.

Для забезпечення громадського порядку під час святкування в Умані вже розгорнули ситуаційний центр поліції.

Рош ха-Шана – одне з головних свят іудеїв. У 2021 році воно припадає на 6-8 вересня. Для іудеїв це період суду, коли Господь вирішує, хто гідний жити протягом наступного року. У молитвах вони каються за свої вчинки і просять про милість в очікуванні сприятливого рішення.

Аби відсвяткувати іудейський новий рік, щороку у цей час хасиди приїжджають в місто Умань Черкаської області на могилу цадика Нахмана – одного із засновників хасидизму.

Паломники вважають своїм обов’язком хоча б раз у житті тут побувати, оскільки вірять, що зустріч нового року біля його могили зробить наступний рік щасливішим і успішнішим.