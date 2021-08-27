На празднование Рош ха-Шана в Украину приедет около 50 тыс. хасидов

На празднование иудейского нового года Рош ха-Шана в Украину приедут около 50 тыс. израильтян и граждан других иностранных государств.

Об этом во время встречи с главой МВД Денисом Монастырским сообщил чрезвычайный и полномочный посол Израиля Михаэл Бродский.

Все, кто прибудет в Украину, должны пройти тестирование на коронавирус в аэропорту вылета и после их возвращения, а также соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

Для обеспечения общественного порядка во время празднования в Умани уже развернули ситуационный центр полиции.

Рош ха-Шана — один из главных праздников иудеев. В 2021 году он приходится на 6-8 сентября. Для иудеев это период суда, когда Господь решает, кто достоин жить в течение следующего года. В молитвах они каются за свои поступки и просят о милости в ожидании благоприятного решения.

Чтобы отпраздновать иудейский новый год, ежегодно в это время хасиды приезжают в город Умань Черкасской области на могилу цадика Нахмана — одного из основателей хасидизма.

Паломники считают своим долгом хотя бы раз в жизни здесь побывать, поскольку верят, что встреча нового года возле его могилы сделает следующий год счастливее и успешнее.