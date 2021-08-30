Увечері 30 серпня сильна гроза накрила Київ. Таким чином інфраструктура столиці України знову опинилася під загрозою затоплення.

На відео видно, як столицю охопив сильний дощ з грозою, а також шквал.

Напередодні, 29 серпня, по Києву також вдарила потужна злива з грозою. Дощ тривав практично всю ніч.

Через негоду центр міста був затопленим так само, як і вулиці.

Унаслідок зливи була підтоплена і станція метро Героїв Дніпра, тому вестибюль закривали на вхід і вихід.

За даними синоптиків, грози і сильні пориви вітру до 15-18 м/с триватимуть до 31 серпня.

Тому у ДСНС рекомендують бути вкрай обережними та закривати всі вікна у разі негоди.

Також рятувальна служба радить триматися на відстані від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев та не паркувати під ними машину.

Загалом погода в Україні з 31 серпня до 3 вересня буде переважно вологою. А з четверга очікується похолодання, особливо в нічний час доби.

31 серпня дощі з грозами очікуються на південному заході, в східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

У Києві синоптики передбачають день без опадів. Уночі температура досягне позначки +14…+16, а вдень – +21…+23.