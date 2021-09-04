Обшуки у Криму: російські силовики вивезли заступника голови Меджлісу з дому

Кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з власного будинку у селі Первомайське після проведення обшуків.

Активіст Заір Смедляєв повідомив у Facebook, що у будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу проводили обшуки окупаційні силовики. Однак після цього вони вивезли його з житла.

Певний час його місцеперебування залишалося невідомим. Згодом голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелял перебуває у будівлі “управління ФСБ Росії у Республіці Крим і місті Севастополі”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вранці Наріман Джелял повідомив, що обшуки вночі проводили у будинку декількох людей. Серед них – 25-річний Азіз Ахметов, який нібито може бути причетним до вибуху газопроводу в селі Перевальному. Його теж вивезли після обшуку в невідомому напрямку.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Журналіст Шевкет Наматуллаєв також повідомив про викрадення 39-річного активіста Ельдара Обдаманова, місцеперебування якого не можуть встановити вже понад добу.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило чергові злочинні кроки окупантів на території Криму та Севастополя, направлені на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу.

У представництві впевнені, що незаконні обшуки та затримання – черговий акт політики витіснення корінного кримськотатарського народу та його представницьких органів з Криму, акт придушення будь-яких проявів згуртованості та активності у відстоюванні прав.

Джерело: Кримська правозахисна група

Фото: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим