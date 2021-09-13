На відкритті інтерактивної аудиторії в КНУ ім. Шевченка виступив третій президент Віктор Ющенко

У понеділок, 13 вересня, в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка студенти розпочали навчання в іменній аудиторії інтерактивних технологій.

Напередодні клас було урочисто відкрито за участі випускниці вишу, CEO fintech-компанії LeoGaming й МПС LEO, акціонерки Ibox Bank Альони Шевцової та третього президента України, голови Наглядової ради МПС LEO Віктора Ющенка.

– Підтримка талановитої молоді – одна з головних ідей освітнього проекту Айбокс банку. Саме тому Рада банку ухвалила рішення підтримувати студентів та випускників вишу. Йдеться про реконструкцію й оснащення аудиторії інтерактивних технологій, ремонт усього навчального поверху, запровадження іменних стипендій для десяти найкращих студентів Інституту та гарантоване працевлаштування для найталановитіших випускників, – зазначила Альона Шевцова під час відкриття оновленого класу.

Альона додала, що вони створюють для студентів можливість здобути сучасну дуальну освіту, бо вони будуть проходити практику безпосередньо у банку. Це тренд сучасної освіти – теорія не має бути відірваною від виробництва.

Третій президент України та чинний голова Наглядової ради МПС LEO Віктор Ющенко підкреслив важливість якісної освіти для розвитку української нації та держави.

– Нація, країна якої високо себе тримає в галузях освіти й технологій, займатиме лідерські позиції у світі. Тож мусимо щонайперше дбати про освіту, бо це єдиний спосіб передачі знань між поколіннями. Олена Володимирівна вкотре дивує мене делікатним і тонким відчуттям обов’язку. Я переконаний, що завдання вищої школи не тільки випустити чудового дипломата, вчителя, лікаря, фінансиста – щонайперше, завдання вищої школи полягає в тім, щоб сформувати гідного громадянина, – сказав Ющенко.

Віктор Ющенко також додав, що гідний громадянин починається з обов’язку, це високої освіти людина, яка усвідомлює свою відповідальність за безліч речей і явищ у своїй країні. Саме такі якості й виявила Олена Шевцова.

– Такі історії особисто мене окрилюють – нарешті в українському суспільстві проростає усвідомлення своїх обов’язків і місії щодо країни! – зазначив Ющенко.

За небайдужість та реалізацію чудового проекту Альоні Шевцовій вручили подяку ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова й пам’ятні подарунки із символікою Університету.

Аудиторія Інституту міжнародних відносин КНУ оснащена сучасними комп’ютерами для виконання будь-яких робочих завдань, інтерактивним дисплеєм, що поєднує функції навчальної дошки, планшета й платформи для трансляцій, та медійною студією на дві камери для проведення дистанційних конференцій і лекцій.

На відкритті інтерактивної аудиторії в КНУ ім. Шевченка виступив третій президент Віктор Ющенко / 3 фотографии

IBOX Bank працює на українському ринку з 1993 року. Це класичний універсальний банк, який надає всі види банківських послуг як фізичним, так і юридичним особам будь-якої форми власності, роблячи акцент на оперативному та комфортному обслуговуванні.

У 2020 році IBOX Bank змінив стратегію, взявши курс на перетворення у транзакційний банк повного циклу.

Олена Дегрик Шевцова давно взаємодіє з благодійними організаціями. У грудні 2019 року вона передала Національному інституту хірургії й трансплантології ім. Шалімова апарат радіочастотної абляції.

У вересні 2020 року інститут отримав 935 тис. гривень для проведення складної дитячої операції. Навесні 2020 року в розпал епідемії Covid-19 вона брала участь у закупівлі 9 апаратів ШВЛ. Також були виділені 2,8 млн грн на закупівлю апаратів штучних легенів (ЕКМО).

Днями АТ Айбокс бан передав 1 777 777 грн на відновлення костелу Святого Миколая в Києві й готовий надалі брати участь у фінансуванні реконструкції пам’ятника архітектури. Нагадаємо, костел постраждав через пожежу 3 вересня 2021 року.