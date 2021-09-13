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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

На відкритті інтерактивної аудиторії в КНУ ім. Шевченка виступив третій президент Віктор Ющенко

Відкриття аудиторії КНУ

У понеділок, 13 вересня, в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка студенти розпочали навчання в іменній аудиторії інтерактивних технологій.

Напередодні клас було урочисто відкрито за участі випускниці вишу, CEO fintech-компанії LeoGaming й МПС LEO, акціонерки Ibox Bank Альони Шевцової та третього президента України, голови Наглядової ради МПС LEO Віктора Ющенка.

– Підтримка талановитої молоді – одна з головних ідей освітнього проекту Айбокс банку. Саме тому Рада банку ухвалила рішення підтримувати студентів та випускників вишу. Йдеться про реконструкцію й оснащення аудиторії інтерактивних технологій, ремонт усього навчального поверху, запровадження іменних стипендій для десяти найкращих студентів Інституту та гарантоване працевлаштування для найталановитіших випускників, – зазначила Альона Шевцова під час відкриття оновленого класу.

Альона додала, що вони створюють для студентів можливість здобути сучасну дуальну освіту, бо вони будуть проходити практику безпосередньо у банку. Це тренд сучасної освіти – теорія не має бути відірваною від виробництва.

Відкриття аудиторії КНУ

Третій президент України та чинний голова Наглядової ради МПС LEO Віктор Ющенко підкреслив важливість якісної освіти для розвитку української нації та держави.

– Нація, країна якої високо себе тримає в галузях освіти й технологій, займатиме лідерські позиції у світі. Тож мусимо щонайперше дбати про освіту, бо це єдиний спосіб передачі знань між поколіннями. Олена Володимирівна вкотре дивує мене делікатним і тонким відчуттям обов’язку. Я переконаний, що завдання вищої школи не тільки випустити чудового дипломата, вчителя, лікаря, фінансиста – щонайперше, завдання вищої школи полягає в тім, щоб сформувати гідного громадянина, – сказав Ющенко.

Віктор Ющенко також додав, що гідний громадянин починається з обов’язку, це високої освіти людина, яка усвідомлює свою відповідальність за безліч речей і явищ у своїй країні. Саме такі якості й виявила Олена Шевцова.

– Такі історії особисто мене окрилюють – нарешті в українському суспільстві проростає усвідомлення своїх обов’язків і місії щодо країни! – зазначив Ющенко.

За небайдужість та реалізацію чудового проекту Альоні Шевцовій вручили подяку ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова й пам’ятні подарунки із символікою Університету.

Аудиторія Інституту міжнародних відносин КНУ оснащена сучасними комп’ютерами для виконання будь-яких робочих завдань, інтерактивним дисплеєм, що поєднує функції навчальної дошки, планшета й платформи для трансляцій, та медійною студією на дві камери для проведення дистанційних конференцій і лекцій.

Відкриття аудиторії КНУ
Відкриття аудиторії КНУ
Відкриття аудиторії КНУ
Відкриття аудиторії КНУ
Відкриття аудиторії КНУ
Відкриття аудиторії КНУ
На відкритті інтерактивної аудиторії в КНУ ім. Шевченка виступив третій президент Віктор Ющенко / 3 фотографии

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У 2020 році IBOX Bank змінив стратегію, взявши курс на перетворення у транзакційний банк повного циклу.

Олена Дегрик Шевцова давно взаємодіє з благодійними організаціями. У грудні 2019 року вона передала Національному інституту хірургії й трансплантології ім. Шалімова апарат радіочастотної абляції.

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У вересні 2020 року інститут отримав 935 тис. гривень для проведення складної дитячої операції. Навесні 2020 року в розпал епідемії Covid-19 вона брала участь у закупівлі 9 апаратів ШВЛ.  Також були виділені 2,8 млн грн на закупівлю апаратів штучних легенів (ЕКМО).

Днями АТ Айбокс бан передав 1 777 777 грн на відновлення костелу Святого Миколая в Києві й готовий надалі брати участь у фінансуванні реконструкції пам’ятника архітектури. Нагадаємо, костел постраждав через пожежу 3 вересня 2021 року.

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