Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр запустив унікальну онлайн-платформу для вивчення історії в школах

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр запустив унікальний освітній IT-продукт – онлайн-платформу Червона точка пам’яті https://edu.babynyar.org/.

Платформа стане інструментом для збереження, вивчення, дослідження історії періоду Другої світової війни та Голокосту. Вона створена як помічник учителям історії та пропонує нову методику викладання шкільного предмета, інтерактивну та цікаву для учнів.

Сама платформа та методичні матеріали для роботи з освітніми проектами платформи схвалені Міністерством освіти і науки України.

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Основою проектів на платформі Червона точка пам’яті є учнівський краудсорсинг. Участь у них заснована на дослідницькому підході – роботі з першоджерелами.

Уже зараз у режимі реального часу школярі разом із вчителями документують локальну та регіональну історію Другої світової війни та Голокосту, використовуючи власні смартфони. Записують спогади очевидців, оцифровують музейні експонати й артефакти з домашніх архівів, шукають інформацію про місцеві пам’ятники жертвам Голокосту.

Усі записані свідчення й оцифровані пам’ятки додаються на платформу та стають червоними точками на карті, які складаються в спільну єдину історію.

– Основний принцип роботи школяра з платформою – вивчення через емпатію. На відміну від традиційного підходу, робота з платформою забезпечує переживання досвіду історичних подій завдяки зануренню в історію своєї сім’ї та, як наслідок, емпатії, як відчували події тих часів близькі та родичі дитини, – зазначила директор освітніх проектів Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Анна Мазарчук.

Анна додала, що вони хочуть сприяти формуванню такого суспільства, у якому неможливе повторення трагедії, подібної до Голокосту. І закликають всіх учителів залучати учнів до роботи з платформою та збагачувати уроки історії проєктними, дослідницькими методами.

Раніше Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр оголосив про набір учителів, які у своїх регіонах стануть амбасадорами освітнього проекту Червона точка пам’яті.