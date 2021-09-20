Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запустил уникальную онлайн-платформу для изучения истории в школах

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запустил уникальный образовательный IT-продукт – онлайн-платформу Красная точка памяти https://edu.babynyar.org/.

Платформа станет инструментом для сохранения, изучения, исследования истории периода Второй мировой войны и Холокоста. Она создана как помощник учителям истории и предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся.

Сама платформа и методические материалы для работы с образовательными проектами платформы одобрены Министерством образования и науки Украины.

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Основой проектов на платформе Красная точка памяти является краудсорсинг среди учеников. Участие в них основано на исследовательском подходе – работе с первоисточниками.

Уже сейчас в режиме реального времени школьники вместе с учителями документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, используя собственные смартфоны. Записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста.

Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые складываются в общую единую историю.

— Основной принцип работы школьника с платформой – изучение через эмпатию. В отличие от традиционного подхода, работа с платформой обеспечивает переживание опыта исторических событий благодаря погружению в историю своей семьи и, как следствие, эмпатии, как чувствовали события тех времен близкие и родственники ребенка, – отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Анна Мазарчук.

Анна добавила, что они хотят способствовать формированию такого общества, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту. И призывают всех учителей привлекать учащихся к работе с платформой и обогащать уроки истории проектными, исследовательскими методами.

Ранее Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр объявил о наборе учителей, которые в своих регионах станут послами образовательного проекта Красная точка памяти.