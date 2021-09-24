В Україні з’явиться державна премія імені Скорика

24 вересня Верховна Рада внесла зміни до статті 11 закону Про державні нагороди України (№5767), якими передбачено заснування державної нагороди у галузі музичного мистецтва – Державної премії України імені Мирослава Скорика.

Ініціатором премії виступив президент Володимир Зеленський. Він вважає, що її заснування сприятиме розвитку українського музичного мистецтва, популяризації творчості вітчизняних музикантів.

Розмір грошової нагороди щорічно визначатиме уряд. Лауреату також видаватимуть диплом та нагрудний знак. Вручатимуть її за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України та впровадження новітніх практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності.

Мирослав Скорик (13.07.1938 – 01.06.2020) був одним із провідних представників української композиторської школи, диригентом, піаністом та музикознавцем.

Мав багато звань та нагород: Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України.

Скорик – автор камерно-інструментальних творів, музики до балетів, кінофільмів, зокрема Тіні забутих предків, опери Мойсей, обробок фольклорної музики, естрадних та джазових композицій.

А ще композитор був організатором та співзасновником багатьох міжнародних музичних фестивалів.

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Фото: Верховна Рада