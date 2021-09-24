В Украине появится государственная премия имени Скорика

24 сентября Верховная Рада внесла изменения в статью 11 закона О государственных наградах Украины (№5767), которыми предусмотрено учреждение государственной награды в области музыкального искусства — Государственной премии Украины имени Мирослава Скорика.

Инициатором премии выступил президент Владимир Зеленский. Он считает, что ее учреждение будет способствовать развитию украинского музыкального искусства, популяризации творчества отечественных музыкантов.

Размер денежного вознаграждения ежегодно будет определять правительство. Лауреату также будут выдавать диплом и нагрудный знак. Вручать ее будут весомый вклад в развитие музыкального искусства Украины и внедрение новейших практик в композиторской, исполнительской, музыковедческой деятельности.

Мирослав Скорик (13.07.1938 — 01.06.2020) был одним из ведущих представителей украинской композиторской школы, дирижером, пианистом и музыковедом.

Имел много званий и наград: Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, кандидат искусствоведения, академик Национальной академии искусств Украины.

Скорик — автор камерно-инструментальных произведений, музыки к балетам, кинофильмам, в частности Тени забытых предков., оперы Моисей, обработок фольклорной музыки, эстрадных и джазовых композиций.

А еще композитор был организатором и соучредителем многих международных музыкальных фестивалей.

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Фото: Верховна Рада