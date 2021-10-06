Готовність до опалювального сезону 2021-2022 в Україні всієї інфраструктури становить 99%. У цьому під час засідання Кабміну запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що це стосується ремонту теплових мереж і котелень, і підготовки шкіл, лікарень, дитячих садочків, і безпосередньої підготовки житлових будинків.

– У нас у газосховищах майже 19 млрд куб. м газу. Цього буде достатньо, аби пройти зиму. Перед керівництвом Нафтогазу та Укргазвидобування уряд ставить чітке завдання наростити видобуток власного газу. Вся країна буде з теплом, – зазначив прем’єр.

Крім того, Денис Шмигаль нагадав, що днями місцеві влада підписала меморандум і взяла на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей. Зі свого боку Нафтогаз поставлятиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в чотири рази меншу, ніж на європейському ринку.

Також премєр запевнив, що уряд реструктурує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Він попередив окремі газопостачальні компанії, що будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації будуть жорстко усувати.

30 вересня під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад було підписано так званий тарифний меморандум. Він передбачає стримування цін на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону 2021-2022.

Оскільки зараз тарифи на тепло та гарячу воду визначає місцева влада, виникла необхідність укласти документ, який би не дозволив підвищувати вартість комунальних послуг для населення.