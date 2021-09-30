У четвер, 30 вересня, під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України було підписано так званий тарифний меморандум, який передбачає стримування цін на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону 2021-2022 років.

Підписи під документом поставили представники Кабінету міністрів, НАК Нафтогаз України та місцевої влади: прем’єр Денис Шмигаль, очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також підписалися Андрій Садовий (мер Львова), Борис Філатов (мер Дніпра), Сергій Сухомлин (мер Житомира) та Олександр Слобожан (виконавчий директор Асоціації міст України).

Ключовим пунктом підписаного меморандуму про взаєморозуміння є запобігання зростанню тарифів на тепло та гарячу воду цієї осені та зими.

Як пояснив прем’єр Денис Шмигаль, зараз тарифи на тепло та гарячу воду визначає місцева влада. А тому й виникла необхідність укласти документ, який би не дозволив підвищувати вартість комунальних послуг для населення в опалювальний сезон 2021-2022 років.

– В основі цього меморандуму – домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону порівняно із попереднім, – наголосив Шмигаль.

Голова уряду назвав ще два ключові меседжі меморандуму:

• домовленість про безперебійні поставки газу для населення та об’єктів інфраструктури;

• фінансова підтримка громад зі сторони держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів (громадам планують надати субвенцію на покриття частини витрат підприємств теплопостачання).

Варто зазначити, що в лютому цього року вже підписувався меморандум між урядом та міськими головами, що дозволило не підвищувати тарифи в опалювальний сезон 2020-2021 років.

Ще минулого тижня прем’єр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради запевнив, що підстав для підвищення тарифів на опалення і гарячу воду в Україні немає. Він тоді зазначив, що уряд працює над питанням компенсації для теплокомуненерго різниці в тарифах за попередні періоди, а також над реструктуризацією заборгованості, яка є на цих підприємствах.

Крім того, із 1 жовтня цього року тариф на електроенергію для частини громадян України буде знижено до 1,44 грн за кВт-год. Йдеться про домогосподарства, які споживають менше за 250 кВт-год на місяць.