З 25 жовтня більшість ВНЗ та школи підуть на канікули – РНБО

На прохання РНБО Міносвіти вирішило, що через стрімке поширення коронавірусу з понеділка, 25 жовтня, більшість вищих навчальних закладів (ВНЗ) підуть на канікули.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов.

– Ми вважаємо, що усіх школярів із понеділка також треба відправити на канікули, за винятком учнів 1-4 класів. Ці рішення ухвалюватимуть Кабмін та відповідні органи, але від нас велике прохання – максимально дотримуватися встановлених правил, – наголосив він.

У Києві школи йдуть на двотижневі канікули уже з суботи, 23 жовтня.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник сказав, що, враховуючи складну ситуацію з коронавірусом, діти точно будуть на канікулах перший тиждень, а щодо другого – визначаться пізніше, але в залежності від ситуації їх можуть продовжити.