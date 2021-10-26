У законі про житлово-комунальні послуги, передбачені випадки, коли споживачі мають право не платити за опалення, якщо в квартирі холодно, а в постанові Кабміну №151 розписано нормативи та порядок перерахунку за неякісні послуги.

В яких випадках можливий перерахунок платіжки за опалення:

якщо тепло увімкнули пізніше встановленого терміну або опалювальний сезон закінчився достроково;

якщо були перерви в подаванні тепла, що перевищують 12 годин на добу один раз на місяць;

якщо фактична температура в квартирі не відповідає нормам (за кожен градус відхилення від +18 до +12 плата за опалення зменшується на 5%, а допустиме відхилення становить 12 годин на добу один раз на місяць);

якщо йдеться про кутові кімнати, то нижній поріг змінюємо з +12 на +14 градусів, а верхній – з +18 на +20. Тобто, якщо температура в кімнаті становить +12 градусів (+14 для кутових кімнат), зниження в платіжках за опалення становитиме 30%;

у разі, якщо температура в квартирі нижче +12 градусів (+14 для кутових кімнат), то платити за опалення взагалі не потрібно.

Якщо йдеться про можливі перерви у подаванні гарячої води – це не більше шести годин на добу в разі безперебійного водопостачання та не більш як 30% загального часу постачання води.

До температури гарячої води теж є певні вимоги:

норма становить від +50 до +75 градусів, якщо ж фактична температура гарячої води від +45 до +49, тариф мають знизити на 10%, від +40 до +44 – на 30%;

якщо нижче +40, то можна платити за тарифом на холодну воду.

Однак за будь-яких порушень, щоб отримати перерахунок, споживач повинен написати заяву постачальнику комунальних послуг.