Опалювальний сезон в Україні 2021-2022: чи всім дали тепло

Через рекордні ціни на енергоресурси зима 2021-2022 років у Європі може стати особливою. Штучний дефіцит палива призвів до того, що й так немалі цифри в платіжках європейців зросли ще більше. Тому низка країн змушена вдатися до обмеження цін на газ та електрику.

Не допустити здорожчання опалення прагнуть і в Україні: для різних категорій споживачів діють спеціальні, пільгові ціни на газ. А центральна і місцева влада домовилися, що для населення тарифи на тепло цієї зими не зростуть.

Тож попри складну ситуацію на енергетичному ринку Європи, опалювальний сезон в Україні вже стартував, і зробив це вдало.

Старт сезону не зірвали

Незважаючи на історичні рекорди ціни на газ на європейських хабах і побоювання деяких громад, до настання холодів підприємства теплокомуненерго підготували й запустили вчасно.

А щойно середньодобова температура опустилася нижче 8 С° тепла, до опалення почали підключати й кінцевих споживачів.

Станом на 31 жовтня з теплом було вже 77% житлового фонду, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас, як зазначив він, у п’яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, найвищий рівень підключення житлового фонду до тепла — у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській і Закарпатській областях. Саме там цей показник становить 100%.

Лише в деяких областях через географічне розташування та температурний режим місцева влада вирішила розпочати опалювальний сезон із 1 листопада.

Меморандум про непідвищення тарифів

Нагадаємо, саме місцева влада вирішує, коли подавати тепло в домівки. Так само на місцях тепер встановлюють і розмір тарифів на тепло та гарячу воду. Проте завдяки Меморандуму про непідвищення рівня тарифів до кінця опалювального сезону цифри в платіжках не мають зростати.

В основі підписаного Меморандуму лежить домовленість про те, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на теплопостачання та гарячу воду в поточному опалювальному сезоні.

Також документ передбачає домовленість про безперебійність постачання газу, щоб населення та заклади соціальної інфраструктури були забезпечені теплом. Місцеві громади натомість одержать фінансову підтримку від держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів.

А громадам з незадовільним індексом платоспроможності держава передбачила субвенції.

Крім того, як нагадав прем’єр-міністр, вже розпочато процес реструктуризації боргів теплопостачальних підприємств.

– Ми уклали меморандум із головами міст і Нафтогазом, згідно з яким міська влада взяла на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на гарячу воду й тепло. Зі свого боку уряд вже розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено в меморандумі, – нагадав Денис Шмигаль.

Для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год. А ціна на газ для населення залишиться стабільною протягом опалювального сезону, пообіцяв прем’єр.

Зокрема, в державного Нафтогазу вона становить 7,96 грн за кубометр.

Крім того, із жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи НАК Нафтогаз України. Компанії в її складі купують газ у Нафтогазу за однаковою ціною – 7,42 грн за кубометр. Це дозволяє компаніям пропонувати населенню річні тарифні плани в межах 8 грн за кубометр.

Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня – так само, як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.

Газом забезпечать усіх

Вигідну ціну на газ отримали не лише власники індивідуальних котлів, а й підприємства ТКЕ, ОСББ і бюджетні установи (школи, садочки тощо).

Зокрема, для ТКЕ і ОСББ Нафтогаз запропонував угоди з ціною 7,42 грн за кубометр. Саме така вартість палива, що йде на виробництво тепла для потреб населення.

Без блакитного палива не залишаться й бюджетні та комунальні установи, зокрема школи чи дитячі садочки. Хоча більшості з них попередні постачальники газу відмовили в доступному ресурсі незадовго до старту сезону.

Нагадаємо, що після зростання цін на газ низка приватних постачальників, що мали контракти з бюджетними організаціями, відмовилися від виконання своїх зобов’язань.

А перехід до іншого постачальника з урахуванням обмежень Закону Про публічні закупівлі вимагав часу, якого з настанням холодів не було.

Та зрештою, проблему вдалося владнати. РНБО та уряд ухвалили рішення, які дозволять бюджетним організаціям протягом жовтня-листопада отримувати газ навіть без укладання договорів. Нафтогаз продаватиме їм газ по 16,8 грн за кубометр як постачальник “останньої надії” (ПОН).

– Щоб ніхто в жодному разі не ставив під загрозу опалення дошкільних закладів чи закладів охорони здоров’я, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, за яким облгази мають підключати споживачів і не відключати, навіть якщо вони не встигають оформити договори. Зараз вже близько 5 тис. бюджетних організацій отримують газ від Нафтогазу за відповідним механізмом ПОН, навіть без підписаних договорів, – зазначив на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

Підписати ж повноцінні середньострокові контракти планують до грудня.

– Ми набираємо темпи щодо укладання договорів з бюджетними установами, робота триває. У бюджетних установ достатньо часу, щоб укласти необхідні договори, – додав Юрій Вітренко.

Газу в сховищах достатньо

Достатньо й газу в українських підземних сховищах. До початку сезону відбору в них закачали 18,7 млрд кубометрів. А станом на 1 листопада в них було близько 18,2 млрд кубів. Тож фізичного дефіциту палива взимку фахівці не очікують.

– До початку цього опалювального сезону Україна накопичила в своїх підземних сховищах майже 19 млрд кубів газу. Для порівняння: середні запаси газу в підземках, з якими Україна входила в зиму з 2011 по 2019 рік, становлять 17,9 млрд кубів. Водночас середній відбір за сезон сягає лише 8,1 млрд кубів. Тобто нинішніх запасів цілком достатньо для сталого проходження зими, – пояснює голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі Віталій Щербенко.

Як запевняють фахівці, вітчизняні ПСГ і ГТС до зими готові. Тож за відсутності критичних форс-мажорних обставин, цю зиму Україна пройде стабільно, зриву опалювального сезону не допустять.

Фактор Газпрому

Форс-мажорні ж обставини можуть виникнути хіба що у випадку цілковитого припинення транзиту газу через нашу ГТС з боку Газпрому. Але експерти переконані: навіть за такого сценарію колапсу в галузі та відключення людей від тепла вдасться уникнути.

Натомість такі дії Росії остаточно переконають Європу та решту світу в тому, що Кремль використовує газ як геополітичну зброю. А це, своєю чергою, підтвердить той факт, що в безпекових інтересах Європи – не допустити введення в експлуатацію обхідного газогону Північний потік-2.

Президент США Джо Байден у ході зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 30 жовтня підкреслив необхідність забезпечити, щоб Росія не могла маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей.

– Президент Байден наголосив на важливості продовження роботи щодо виконання Спільної заяви США та Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати потоками природного газу в шкідливих політичних цілях, – йдеться в повідомленні Білого дому.

Юрій Вітренко прокоментував заяву Білого дому та наголосив, що вони переконували і продовжують переконувати США, що найкращий варіант дій з їхнього боку в такій ситуації – накласти санкції на оператора Північного потоку-2 доти, доки РФ не припинить це робити.

– Як побачити, що РФ припинила це робити? Коли точки передачі газу європейським компаніям будуть перенесені на кордон Україна-РФ, коли Газпром втратить де-факто монополію на експорт газу через трубопроводи, коли буде розблокований експорт газу з Центральної Азії, коли всі побачать, що це не Путін, а багато різних європейських компаній можуть самі обирати маршрути транспортування газу від кордону РФ до ЄС, тоді РФ не зможе маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей, – додає Вітренко.

Як наголошує глава Нафтогазу, це і є тими європейськими правилами, на відповідність яким мають перевіряти оператора Північного потоку-2 під час сертифікації. І поки що їм Газпром, котрий на 100% володіє та контролює оператора обхідного трубопроводу, зовсім не відповідає.

Відтак, за таких умов Північний потік-2 не мав би запрацювати.