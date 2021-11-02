Отопительный сезон в Украине 2021-2022: всем ли дали тепло

Из-за рекордных цен на энергоресурсы зима 2021-2022 годов в Европе может стать особенной. Искусственный дефицит топлива привел к тому, что и так немалые цифры в платежках европейцев выросли еще больше. Поэтому ряд стран вынужден прибегнуть к ограничению цен на газ и электричество.

Не допустить подорожания отопления стремятся и в Украине: для разных категорий потребителей действуют специальные льготные цены на газ. А центральная и местные власти договорились, что для населения тарифы на тепло этой зимой не вырастут.

Поэтому, несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке Европы, отопительный сезон в Украине уже стартовал, и сделал это удачно.

Старт сезона не сорвали

Несмотря на исторические рекорды цены на газ на европейских хабах и опасения некоторых общин, к наступлению холодов предприятия теплокоммунэнерго подготовили и запустили вовремя.

А как только среднесуточная температура опустилась ниже 8 С° тепла, к отоплению начали подключать и конечных потребителей.

По состоянию на 31 октября с теплом было уже 77% жилого фонда, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом, как отметил он, в пяти регионах этот показатель составляет 100%, еще 11 областей подключили более 90% жилых домов к теплу.

По данным Министерства развития общин и территорий, высокий уровень подключения жилого фонда к теплу — в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Закарпатской областях. Именно там этот показатель составляет 100%.

Только в некоторых областях из-за географического расположения и температурного режима местные власти решили начать отопительный сезон с 1 ноября.

Меморандум о неповышении тарифов

Напомним, именно местные власти решают, когда подавать тепло в дома. Также на местах теперь устанавливают и размер тарифов на тепло и горячую воду. Однако благодаря Меморандуму о неповышении уровня тарифов до конца отопительного сезона цифры в платежках не должны расти.

В основе подписанного Меморандума лежит договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на теплоснабжение и горячую воду в текущем отопительном сезоне.

Также документ предусматривает договоренность о бесперебойности поставок газа, чтобы население и учреждения социальной инфраструктуры были обеспечены теплом. Местные общины взамен получат финансовую поддержку от государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов.

А общинам с неудовлетворительным индексом платежеспособности государство предусмотрело субвенции.

Кроме того, как напомнил премьер-министр, уже начат процесс реструктуризации долгов теплоснабжающих предприятий.

— Мы заключили меморандум с главами городов и Нафтогазом, согласно которому городская власть взяла на себя обязательство не повышать тарифы на горячую воду и тепло. Со своей стороны правительство уже начало процесс реструктуризации задолженности предприятий ТКЭ, как предусмотрено в меморандуме, — напомнил Денис Шмигаль.

Для 80% домохозяйств правительство снизило тариф на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч. А цена на газ для населения останется стабильной в течение отопительного сезона, пообещал премьер.

В частности, у государственного Нафтогаза она составляет 7,96 грн за кубометр.

Кроме того, с октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы НАК Нафтогаз Украины. Компании в ее составе покупают газ у Нафтогаза по одинаковой цене – 7,42 грн за кубометр. Это позволяет компаниям предлагать населению годовые тарифные планы в пределах 8 грн за кубометр.

Контракты в рамках балансирующей группы будут действовать до мая — равно как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит гарантировать достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса по фиксированным ценам.

Газом обеспечат всех

Выгодную цену на газ получили не только владельцы индивидуальных котлов, а и предприятия ТКЭ, ОСМД и бюджетные учреждения (школы, садики и др).

В частности, для ТКЭ и ОСМД Нафтогаз предложил сделки с ценой 7,42 грн за кубометр. Именно такова стоимость топлива, идущего на производство тепла для нужд населения.

Без голубого топлива не останутся и бюджетные и коммунальные учреждения, в частности школы или детские сады. Хотя большинству из них предыдущие поставщики газа отказали в доступном ресурсе незадолго до старта сезона.

Напомним, что после роста цен на газ ряд частных поставщиков, имеющих контракты с бюджетными организациями, отказались от выполнения своих обязательств.

А переход к другому поставщику с учетом ограничений Закона О публичных закупках требовал времени, которого с наступлением холодов не было.

Но в конце концов проблему удалось уладить. СНБО и правительство приняли решения, которые позволят бюджетным организациям в течение октября-ноября получать газ даже без заключения договоров. Нафтогаз будет продавать им газ по 16,8 грн за кубометр как поставщик “последней надежды” (ПОН).

— Чтобы никто ни в коем случае не ставил под угрозу отопление дошкольных учреждений или учреждений здравоохранения, Кабинет министров Украины принял решение, по которому облгазы должны подключать потребителей и не отключать, даже если они не успевают оформить договоры. Сейчас уже около 5 тыс. бюджетных организаций получают газ от Нафтогаза по соответствующему механизму ПОН, даже без подписанных договоров, — отметил на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

Подписать же полноценные среднесрочные контракты планируют до декабря.

— Мы набираем темпы по заключению договоров с бюджетными учреждениями, работа продолжается. У бюджетных учреждений достаточно времени, чтобы заключить необходимые договоры, — добавил Юрий Витренко.

Газа в хранилищах достаточно

Достаточно и газа в украинских подземных хранилищах. К началу сезона отбора в них закачали 18,7 млрд кубометров. А по состоянию на 1 ноября в них было около 18,2 млрд кубов. Поэтому физического дефицита топлива зимой специалисты не ожидают.

— К началу этого отопительного сезона Украина накопила в своих подземных хранилищах почти 19 млрд кубов газа. Для сравнения: средние запасы газа в подземках, с которыми Украина входила в зиму с 2011 по 2019 год, составляют 17,9 млрд кубов. При этом средний отбор за сезон достигает лишь 8,1 млрд кубов. То есть нынешних запасов вполне достаточно для устойчивого прохождения зимы, — объясняет глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Как уверяют специалисты, отечественные ПХГ и ГТС к зиме готовы. Поэтому, при отсутствии критических форс-мажорных обстоятельств, эту зиму Украина пройдет стабильно, срыва отопительного сезона не допустят.

Фактор Газпрома

Форс-мажорные же обстоятельства могут возникнуть разве что в случае полного прекращения транзита газа через нашу ГТС со стороны Газпрома. Но эксперты убеждены: даже при таком сценарии коллапса в отрасли и отключения людей от тепла удастся избежать.

Зато такие действия России окончательно убедят Европу и остальной мир в том, что Кремль использует газ как геополитическое оружие. А это, в свою очередь, подтвердит тот факт, что в интересах безопасности Европы – не допустить ввода в эксплуатацию обходного газопровода Северный поток-2.

Президент США Джо Байден в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 30 октября подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы Россия не могла манипулировать потоками газа для вредных политических целей.

— Президент Байден подчеркнул важность продолжения работы по выполнению Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях, — говорится в сообщении Белого дома.

Юрий Витренко прокомментировал заявление Белого дома и отметил, что они убеждали и продолжают убеждать США, что лучший вариант действий с их стороны в такой ситуации — наложить санкции на оператора Северного потока-2 до тех пор, пока РФ не прекратит это делать.

— Как увидеть, что РФ прекратила это делать? Когда точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ, когда Газпром потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы, когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии, когда все увидят, что это не Путин, а много различных европейских компаний могут сами выбирать маршруты транспортировки газа от границы РФ в ЕС, тогда РФ не сможет манипулировать потоками газа для вредных политических целей, — добавляет Витренко.

Как отмечает глава Нафтогаза, это и есть те европейские правила, на соответствие которым должны проверять оператора Северного потока-2 при сертификации. И пока им Газпром, который на 100% владеет и контролирует оператора обходного трубопровода, совсем не соответствует.

Следовательно, при таких условиях Северный поток-2 не должен был бы заработать.