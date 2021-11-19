В Україні програму житлових субсидій почали застосовувати із 1995 року. У такий спосіб уряд хотів підтримати малозабезпечені родини під час підвищення цін на комунальні послуги: зокрема, на подання води, газу та тепла.

Бажаєте отримати фінансову допомогу від держави, проте не знаєте, як розрахувати субсидію самостійно? Для цього знадобиться відповідна формула.