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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Як розрахувати субсидію – інструкція

Як розрахувати субсидію – інструкція

В Україні програму житлових субсидій почали застосовувати із 1995 року. У такий спосіб уряд хотів підтримати малозабезпечені родини під час підвищення цін на комунальні послуги: зокрема, на подання води, газу та тепла.

Бажаєте отримати фінансову допомогу від держави, проте не знаєте, як розрахувати субсидію самостійно? Для цього знадобиться відповідна формула.

Дізнайтесь, чи маєте ви право на субсидію

Фінансову допомогу можуть отримати родини, у яких сума оплати за комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платіж.

Під час карантинних обмежень діє невелика пільга – замість 20% базової норми плати застосовується 15%. Тобто держава компенсує 80% або 85% рахунку відповідно. Вона застосовується на місяць, під час якого діє карантин, та наступний місяць.

Підготуйте дані, які потрібні для розрахунку субсидії

Для оформлення допомоги від держави потрібні такі дані: кількість прописаних людей в одній квартирі, їхній загальний дохід та сума комунальних платежів за місяць.

Розрахуйте субсидію за формулою

Середньомісячний дохід на одну людину/обов’язковий відсоток платежу/сума платежу.

Визначте середньомісячний дохід

Наприклад, родина складається лише з двох осіб: чоловіка та дружини. Чоловік отримує 3 тис. грн пенсії за місяць, а жінка – 2,7 тис. грн.

Їхній загальний дохід за один місяць становить 5,7 тис. грн, а за шість місяців – 34,2 тис. грн. Дохід на одну людину складає: 34 200 грн/6 місяців/2 особи = 2 850 грн.

Розрахуйте обов’язковий відсоток платежу

Для розрахунку обов’язкового відсотка платежу необхідно застосувати формулу, підставивши необхідні значення. Вона має такий вигляд: середньомісячний дохід на одного громадянина/актуальний прожитковий мінімум/2*20% (або 15%, якщо субсидія нараховується під час карантину в Україні)*100.

Прожитковий мінімум з липня 2021 року до 30 листопада 2021 року становить 2 294 грн, число 2 – базовий коефіцієнт, 15% або 20% – базова норма оплати за комунальні послуги, 100 – допоможе прибрати зайві нулі із загальної суми.

Наприклад, обов’язковий відсоток платежу дорівнює: 2 850 грн/2 294 грн/2*20%*100 = 12,42%.

Порахуйте суму обов’язкового платежу

Для цього потрібно помножити середньомісячний загальний дохід родини на обов’язковий відсоток платежу. Середньомісячний дохід взятої як приклад сім’ї становить: 34 200 грн/шість місяців = 5 700 грн.

Тоді сума обов’язкового платежу дорівнює: 5 700 грн/12,42% = 707,94 грн.

Обчисліть розмір субсидії

Розмір субсидії – це різниця між розмірами оплати за комунальні послуги та обов’язкового платежу. Наприклад, якщо послуги ЖКГ становлять 3 тис. грн, тоді вам нарахують таку суму субсидії: 3 000 грн – 707, 94 грн = 2 292,06 грн.

Взята за приклад родина сплатить 707, 94 грн, а 2 292,06 грн замість неї покриє держава.

Фото: Pexels

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