Дізнайтесь, чи маєте ви право на субсидію
Фінансову допомогу можуть отримати родини, у яких сума оплати за комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платіж.
Під час карантинних обмежень діє невелика пільга – замість 20% базової норми плати застосовується 15%. Тобто держава компенсує 80% або 85% рахунку відповідно. Вона застосовується на місяць, під час якого діє карантин, та наступний місяць.
Підготуйте дані, які потрібні для розрахунку субсидії
Для оформлення допомоги від держави потрібні такі дані: кількість прописаних людей в одній квартирі, їхній загальний дохід та сума комунальних платежів за місяць.
Розрахуйте субсидію за формулою
Середньомісячний дохід на одну людину/обов’язковий відсоток платежу/сума платежу.
Визначте середньомісячний дохід
Наприклад, родина складається лише з двох осіб: чоловіка та дружини. Чоловік отримує 3 тис. грн пенсії за місяць, а жінка – 2,7 тис. грн.
Їхній загальний дохід за один місяць становить 5,7 тис. грн, а за шість місяців – 34,2 тис. грн. Дохід на одну людину складає: 34 200 грн/6 місяців/2 особи = 2 850 грн.
Розрахуйте обов’язковий відсоток платежу
Для розрахунку обов’язкового відсотка платежу необхідно застосувати формулу, підставивши необхідні значення. Вона має такий вигляд: середньомісячний дохід на одного громадянина/актуальний прожитковий мінімум/2*20% (або 15%, якщо субсидія нараховується під час карантину в Україні)*100.
Прожитковий мінімум з липня 2021 року до 30 листопада 2021 року становить 2 294 грн, число 2 – базовий коефіцієнт, 15% або 20% – базова норма оплати за комунальні послуги, 100 – допоможе прибрати зайві нулі із загальної суми.
Наприклад, обов’язковий відсоток платежу дорівнює: 2 850 грн/2 294 грн/2*20%*100 = 12,42%.
Порахуйте суму обов’язкового платежу
Для цього потрібно помножити середньомісячний загальний дохід родини на обов’язковий відсоток платежу. Середньомісячний дохід взятої як приклад сім’ї становить: 34 200 грн/шість місяців = 5 700 грн.
Тоді сума обов’язкового платежу дорівнює: 5 700 грн/12,42% = 707,94 грн.
Обчисліть розмір субсидії
Розмір субсидії – це різниця між розмірами оплати за комунальні послуги та обов’язкового платежу. Наприклад, якщо послуги ЖКГ становлять 3 тис. грн, тоді вам нарахують таку суму субсидії: 3 000 грн – 707, 94 грн = 2 292,06 грн.
Взята за приклад родина сплатить 707, 94 грн, а 2 292,06 грн замість неї покриє держава.