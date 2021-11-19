З початку доби на Донбасі внаслідок обстрілів найманців Російської Федерації загинув український військовий. У штабі ООС наголосили, що наш захисник загинув за Україну.

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню з початку поточної доби. Три з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російські найманці вели обстріли біля декількох населених пунктів. Серед них – Мар’їнка, Лопаскине та Причепилівка. Ворог застосував артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Унаслідок обстрілу один військовий дістав поранення, яке виявилося несумісним з життям. Командування та особовий склад ООС висловило щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув, захищаючи Україну.

Наші захисники були змушені відкрити вогонь у відповідь, щоб змусити ворога припинити обстріли. У штабі ООС зазначили, що завдяки зусиллям українців рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Наразі криміногенну ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюють як стабільну.