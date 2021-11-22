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У Києві вийшли з дистанційки понад чотири сотні шкіл

Анастасія Гевко редакторка стрічки
школа

У Києві з 22 листопада відкрилися для очного навчання 423 школи. Про це повідомила прес-служба КМДА.

– Установи середньої освіти провели низку робіт з повернення школярів за парти, зокрема, проведено заходи щодо дезінфекції та перевірено системи опалення, – уточнили у заяві.

Також повідомляється, що невакцинованих вчителів (0,1% всього викладацького складу) відповідно до постанови Кабміну відсторонили від роботи.

За даними КМДА, ситуація з коронавірусом у столиці стабілізувалася, і це допомогло школам повернутися з дистанційного навчання.

Також у Києві зменшилася кількість тяжкохворих з показанням до госпіталізації та почали вивільнятися місця у лікарнях із підключенням до кисню.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет стверджує, що 84,5% (550 тис.) українських вчителів повністю вакциновано від коронавірусу.

Щонайменше одне щеплення отримало 96,2% педагогів.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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