Зима прийде в Україну наприкінці листопада, а у грудні спостерігатимуться так звані температурні гойдалки – порівняно теплі дні змінюватимуться морозами і навпаки.

Такий прогноз погоди на грудень 2021 в Україні озвучила кліматологиня, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, на початку першого місяця зими температура повітря буде в межах +5 градусів, а під кінець – знизиться до -10.

Проте такий мороз буде більш характерний для північної частини України.

На Новий рік 2022, ймовірно, теж буде мороз, сніг можливий, але він швидко розтане.

В Укргідрометцентрі кажуть, що складають прогнози максимум на п’ять діб, тому не можуть дати точний прогноз. Наприкінці листопада дадуть коротку кліматичну характеристику листопада.

Завідувачка кафедри метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух раніше розповіла, що зима 2021-2022 в Україні буде порівняно теплою.

За її прогнозами, температура коливатиметься в діапазоні від -5 до +5, втім, сильні морози теж можливі, але не довго.

Щодо опадів, то вони випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу.

Джерело: Українське радіо