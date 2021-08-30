Асфальт сповзає в прірву: у Рівненській області руйнується новий міст за 10 млн грн

У Рівненській області міст, який відремонтували за майже 10 млн грн, не протримався й півроку.

Подекуди асфальт із дорожнього полотна почав кришитися та сповзати в прірву, а ґрунт – підмивати вода.

Це – єдина переправа, яка з’єднує п’ять сіл із райцентром, у яких проживає майже 4 тис. жителів.

Ремонту цього мосту люди чекали десятки років. Аварійним він став після того, як його розбили лісовози. Таким шляхом на свій страх та ризик курсували рейсові та шкільні автобуси.

– Там плити провалилися, була велика діра. Проїзд був лише однією смугою, – пригадує житель Великих Телковичів Павло.

Селяни підозрюють: свіжий ремонт почав сходити нанівець, тому що будівельники зекономили на матеріалах та погано укріпили споруду.

Вважають, що потрібно було бетоном заливати, а вони присипали пісок зі щебенем.

– Як піде добрий дощ, то й не стане того моста, – переконаний водій Микола.

Чому тріщить новий міст, у представників фірми з’ясувати не вдалось. Місцеві ж чиновники запевняють: дали їм місяць, аби все переробити, інакше решту грошей не заплатять.

– Ми направили вимогу до групи компаній Big city задля термінового усунення недоліків. Основні роботи зроблені, але є ще ряд тих, які виникли в результаті критики та зауважень, – зазначає заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін.

Та якщо шанси укріпити переправу ще є, то з дорогами тут – зовсім біда.

– Я більше двох днів тут не можу витримати їздити. Увімкнув одну передачу та їдеш 20 км весь час, – говорить водій автобуса Іван.

20 км розбитого шляху водіям доводиться їхати майже півтори години, стрибаючи з ями в яму, бо оминати їх немає як. Ремонту ці дороги не бачили ніколи.

За словами селищного голови Володимирецької громади Василя Ковенька, таких доріг загалом – до 30 км. Наразі мають намір за спрощеною процедурою знайти підрядника, який би виготовив проект.

Фото: Depositphotos

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