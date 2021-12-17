Отримати гроші за пакунок малюка можна через єМалятко

Мінцифри повідомило, що у єМалятко з’явилася можливість оформити грошову компенсацію за пакунок малюка.

– Компенсацію можуть оформити лише ті батьки, які не отримали пакунок малюка у пологовому будинку чи управлінні соцзахисту населення за місцем проживання, – уточнили у міністерстві.

Як уточнюється, для отримання коштів потрібно оформити заявку онлайн та відкрити спеціальний рахунок під назвою Пакунок малюка у будь-якому відділенні ПриватБанку. Після цього кошти переведуть на вказаний рахунок.

– Розмір компенсації становить 6300 грн у разі подання заяви у грудні 2021 року, – уточнили у повідомленні.

Як пояснюється, витратити гроші можна буде на придбання дитячих товарів як офлайн, так і в інтернет-магазинах. Їхній список можна переглянути на сайті Мінсоцполітики.

Фото: Мінсоцполітики