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Факты / Украина / Общество

Получить деньги за пакет малыша можно через єМалятко

Анастасия Гевко редактор ленты
Получить деньги за пакет малыша можно через єМалятко

Минцифры сообщило, что в єМалятко появилась возможность оформить денежную компенсацию за Пакет малыша. 

– Компенсацию могут оформить только те родители, которые не получили Пакет малыша в роддоме или управлении соцзащиты населения по месту жительства, – уточнили в министерстве.

Для получения средств нужно оформить заявку онлайн и открыть специальный счет под названием Пакет малыша в любом отделении ПриватБанка. После этого средства начислят на указанный счет.

– Размер компенсации составляет 6300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года, – уточнили в сообщении.

Как уточняется, потратить деньги можно будет на приобретение детских товаров – как офлайн, так и в интернет-магазинах. Их список можно посмотреть на сайте Минсоцполитики.

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Фото: Мінсоцполітики

Источник: Кабмин

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