У 2022 році в Україні стартує велика термомодернізація – Зеленський

У 2022 році розпочнеться Велика термомодернізація, яа дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоресурси і отримати справжню енергетичну незалежність.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

– У 2022 році розпочнемо велику термомодернізацію. Плануємо утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Це дасть нам змогу застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоресурси та дозволить вперше отримати справжню енергетичну незалежність, – додав глава держави.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував нечувані донині інвестиції в модернізацію вітчизняних багатоповерхівок.

За наступні три роки в них можуть вкласти цілих 100 млрд грн. Усе – аби нарешті підвищити рівень енергоефективності наших будинків та удвічі знизити споживання енергоресурсів.

Стартувати реформа начебто має вже з наступного року, проте її деталей відомо поки що небагато. Чи знизить велика термомодернізація цифри у платіжках – читайте у нашому матеріалі.