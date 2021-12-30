Омбудсмен Людмила Денісова висловила стурбованість через критичний стан здоров’я політв’язня Григорія Сінченка, який незаконно утримувався в підвалі СІЗО тимчасово окупованого Донецька.

Вона уточнила, що жорстокі тортури спричинили спробу самогубства політв’язня.

Денісова розповіла, що Сінченко – корінний донеччанин. Він був студентом сімферопольського університету, навчався на політолога, але після тимчасової окупації Криму відмовився писати заяву на переведення до російського ВНЗ, через що його відрахували.

У 2016 році Григорій Сінченко приїхав до Донецька для того, щоб відновити документи з інвалідності, тому що у нього з самого дитинства є захворювання хребта.

2 грудня 2016 року його затримали невідомі озброєні люди за звинуваченням у роботі на користь України.

– Григорій пережив жорстокі тортури: його підвішували за наручники, били до непритомності та пропускали через тіло численні розряди струму. Під час одного з тортур він отримав розрив легень, що надалі спричинило туберкульоз. Григорія вдалося звільнити під час великого обміну у грудні 2017 року. Проте хлопець вирішив помститися за все, що довелося пережити у полоні і знову поїхав до Донецька, – повідомила вона.

У жовтні 2019 року, повернувшись до Донецька, Сінченко влаштував акцію проти тортур та підірвав станцію стільникового оператора Фенікс.

Відео того, що сталося, він виклав у YouTube, підписавши: “Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур у підвалах МДБ. Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур чи фашистська республіка залишиться без зв’язку”.

– Григорія одразу ж затримали співробітники так званого Міністерства державної безпеки в ОРДО, і він вдруге опинився в полоні. Наприкінці травня 2020 року хлопцеві вдалося втекти з донецького ізолятора тимчасового утримання, але за місяць його знову затримали, – розповіла Денисова.

Вона уточнила, що тепер Григорій Сінченко фактично втретє перебуває у полоні підконтрольної Росії окупаційній адміністрації.

Фото: Людмила Денісова