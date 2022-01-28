Понад 80 тонн: до України прибув четвертий борт із боєприпасами із США

У п’ятницю, 28 січня, до України зі Сполучених Штатів Америки прибув четвертий літак з боєприпасами.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Четверта пташка доставила до України 81 тонну боєприпасів різного калібру, – повідомив Резніков.

За його словами, нові постачання боєприпасів із США для воїнів на лінії фронту прибудуть до України наступного тижня.

Резніков пояснив, що військово-технічна допомога надається Сполученими Штатами для того, щоб посилити обороноздатність країни.

Нагадаємо, перша партія летальної зброї вагою 90 тонн прибула до України з США 22 січня. Вантаж було відправлено у рамках оборонного пакету на суму $200 млн.

Наступного дня до країни прибула друга партія. США у рамках перших двох постачань вислали протитанкові комплекси Javelin, одноразові протибункерні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) та інші види озброєнь. Третю партію було доставлено 25 січня.

Також Україна одержала зброю від Великої Британії. Більше того, Естонія, Литва та Латвія пообіцяли надати військову допомогу на тлі повідомлень про підготовку Росією військового вторгнення в Україну.

Джерело: Twitter Олексія Резнікова

Фото: Twitter Олексія Резнікова