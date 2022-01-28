Україна готова до інших оборонних союзів: Зеленський про альтернативи НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив у спілкуванні з іноземними журналістами, що Україна готова до вступу до інших оборонних союзів як альтернативи формату НАТО.

– Я не хочу говорити в кожній відповіді про НАТО, але про інші безпекові союзи ми не чуємо. Якщо ті чи інші держави готові Україні запропонувати союз із оборони чи ще у якомусь форматі, то ми готові до таких договорів, – сказав глава держави.

За його словами, якщо буде війна, це не означає, що вона не стосуватиметься країн-членів НАТО.

– Це дуже страшно для НАТО, бо якщо Україну взяти до Альянсу, то якщо потім щось трапиться, треба буде її захищати. Але якщо буде повномасштабна війна, вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде, – наголосив президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цього тижня в ефірі Свободи слова на ICTV заявив, що Україна зацікавлена у розвитку тристороннього союзу за віссю Лондон – Варшава – Київ.

За його словами, Україна вже активно працює у цьому напрямку.