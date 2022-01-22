Сьогодні рано вранці, 22 січня, до України прибула перша партія безпекової допомоги Збройним силам України на суму $200 млн. Раніше цей пакет допомоги схвалив президент США Джо Байден.

Так, в аеропорту Бориспіль приземлився літак із 200 тисячами фунтів (близько 90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських воїнів на лінії фронту.

– Це демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону, – йдеться у повідомленні посольства.

Минулого року США надали Україні безпекову допомогу на суму понад $650 млн, куди входить і цей пакет допомоги, та понад $2,7 млрд безпекової допомоги загалом з 2014 року.

– Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії, – зазначили у посольстві.

Раніше президент США Джо Байден сказав російському президенту Володимиру Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон відкритий до того, щоб надати Україні ще більше зброї.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine