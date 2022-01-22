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Факти / Україна / Політика

До України прибула перша партія летальної зброї від США

Марта Бондаренко редакторка стрічки
До України прибула перша партія летальної зброї від США

Сьогодні рано вранці, 22 січня, до України прибула перша партія безпекової допомоги Збройним силам України на суму $200 млн. Раніше цей пакет допомоги схвалив президент США Джо Байден.

Так, в аеропорту Бориспіль приземлився літак із 200 тисячами фунтів (близько 90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських воїнів на лінії фронту.

– Це демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону, – йдеться у повідомленні посольства.

Минулого року США надали Україні безпекову допомогу на суму понад $650 млн, куди входить і цей пакет допомоги, та понад $2,7 млрд безпекової допомоги загалом з 2014 року.

– Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії, – зазначили у посольстві.

Раніше президент США Джо Байден сказав російському президенту Володимиру Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон відкритий до того, щоб надати Україні ще більше зброї.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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