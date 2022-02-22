Про запровадження режиму надзвичайної ситуації сповістить сигнал цивільної оборони Увага всім! Жителям Луцька треба увімкнути радіо або телевізор, уважно вислухавши інформацію про обстановку, рекомендації про порядок дій у НС.

Передусім жителі міста мають зберігати спокій, уникати паніки, зачинити вікна, вимкнути електропостачання та газопостачання, взяти документи, одяг, необхідні речі, медикаменти, продукти харчування, питну воду та рухатися у бік найближчого укриття. Бажано, щоб у вас заздалегідь була зібрана тривожна валіза.

Краще не користуватися без потреби телефоном, щоб не пропустити важливі повідомлення.

Бомбосховища у Луцьку

У Луцьку є 101 бомбосховище, в якому одночасно можуть перебувати до 30 тис. людей. Зокрема, це 61 сховище і 40 протирадіаційних укриттів. Вони розташовані на підприємствах, в лікарнях, ТЦ, храмах, навчальних закладах та житлових будинках.

Найбільше бомбосховище розташоване на території підприємства СКФ Україна по вулиці Боженка, 34. Там одночасно можуть сховатися 2,5 тис. осіб.

Повний перелік захисних споруд Луцької міської територіальної громади

У разі НС в Луцьку можна звертатися до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, який розташовано по вулиці Богдана Хмельницького, 21, або за номером телефона (0332) 770721.

Фото: Конкурент