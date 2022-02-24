Чорнобильська АЕС перебуває під контролем російських військових – Шмигаль

Наразі Чорнобильська атомна електростанція перебуває під контролем російсько-окупаційних військ. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні до громадян.

– На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона (так звана зона відчуження) та всі об’єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. Жертв та постраждалих наразі немає. Надалі інформація уточнюватиметься, – розповів він.

Обласним держадміністраціям доручили активізувати роботу із проведення евакуації цивільного населення у місцях активних бойових дій.

Крім того, ухвалили розпорядження для здійснення платежів за переліком товарів критичного імпорту.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що бойовики спрямували свої сили на захоплення Чорнобильської атомної електростанції.

Він переконаний, що агресивні дії бойовиків – це оголошення війни всій Європі. Українська армія продовжує давати відсіч ворогові та відбиває атаку найманців Російської Федерації.