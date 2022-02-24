Станом на вечір 24 лютого втрачений зв’язок із Каховською ГЕС, куди раніше сьогодні зайшли російські війська.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство енергетики України.

– За нашими останніми даними, російські війська зайшли туди, але вони її не обстрілювали, вони там перебувають фізично. ГЕС наразі працює, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Водночас очільник Міненерго запевнив, що енергосистема України працює автономно і стабільно. Зокрема, працює атомна генерація: 13 з 15 блоків АЕС. Також у штатному режимі працюють теплова та гідрогенерація.

Проте через бойові дії була відключена Луганська ТЕС.

– У неї влучив снаряд, і вона з понеділка “сіла на нуль”. Ми її відключили. Тобто зараз всі станції працюють, крім Луганської ТЕС, – розповів Галущенко.

За інформацією Міненерго, на Трипільській ТЕС снаряд влучив у вугільний склад. Водночас обладнання і споруди станції не пошкоджені, вона продовжує працювати.

Були пошкоджені лінії електропередач біля міста Охтирка (Харківська область), неподалік українсько-російського кордону.

Також через пошкодження відключено лінію 330 кВ Ніжин-Конотоп. Але в міністерстві запевнили, що на енергопостачання це не вплинуло.

У Сумах зафіксовано 20 відключень по 10кВ лініях, а поблизу Марганця ворог пошкодив лінію 150 кВ.

Водночас було відновлено електропостачання в Миколаївській області

– Сьогодні вночі о 00.00 ми повністю відключилися від енергосистеми з Російською Федерацією та Білоруссю. Українська енергосистема зараз працює в ізольованому режимі. І ми не експортуємо електроенергію зараз. Працюємо автономно і спокійно, – запевнив Герман Галущенко.

Раніше сьогодні стало відомо, що російсько-окупаційні війська захопили низку населених пунктів у Херсонській області. Зокрема, військова техніка РФ зайшла в Нову Каховку. Були захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.