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Факти / Україна

Україна втратила зв’язок із Каховською ГЕС

Юлія Соколова редакторка стрічки
Каховська ГЕС

Станом на вечір 24 лютого втрачений зв’язок із Каховською ГЕС, куди раніше сьогодні зайшли російські війська.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство енергетики України.

– За нашими останніми даними, російські війська зайшли туди, але вони її не обстрілювали, вони там перебувають фізично. ГЕС наразі працює, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Водночас очільник Міненерго запевнив, що енергосистема України працює автономно і стабільно. Зокрема, працює атомна генерація: 13 з 15 блоків АЕС. Також у штатному режимі працюють теплова та гідрогенерація.

Проте через бойові дії була відключена Луганська ТЕС.

– У неї влучив снаряд, і вона з понеділка “сіла на нуль”. Ми її відключили. Тобто зараз всі станції працюють, крім Луганської ТЕС, – розповів Галущенко.

Міненерго

За інформацією Міненерго, на Трипільській ТЕС снаряд влучив у вугільний склад. Водночас обладнання і споруди станції не пошкоджені, вона продовжує працювати.

Були пошкоджені лінії електропередач біля міста Охтирка (Харківська область), неподалік українсько-російського кордону.

Також через пошкодження відключено лінію 330 кВ Ніжин-Конотоп. Але в міністерстві запевнили, що на енергопостачання це не вплинуло.

У Сумах зафіксовано 20 відключень по 10кВ лініях, а поблизу Марганця ворог пошкодив лінію 150 кВ.

Водночас було відновлено електропостачання в Миколаївській області

– Сьогодні вночі о 00.00 ми повністю відключилися від енергосистеми з Російською Федерацією та Білоруссю. Українська енергосистема зараз працює в ізольованому режимі. І ми не експортуємо електроенергію зараз. Працюємо автономно і спокійно, – запевнив Герман Галущенко.

Міненерго

Раніше сьогодні стало відомо, що російсько-окупаційні війська захопили низку населених пунктів у Херсонській області. Зокрема, військова техніка РФ зайшла в Нову Каховку. Були захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.

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Джерело: Міненергетики

Фото: УНІАН

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